Estudiantes ya puso la mira en Colón

A entrenar para arrimarse al líder. La ilusión, al hincha y al equipo no se la quita nadie. Estudiantes de La Plata sigue a paso firme en la Liga Profesional y, como se hizo costumbre en el último tiempo, gana y le mete presión al River de Martín Demichelis. La victoria del elenco albirrojo frente a Barracas Central lo dejó cuarto, a seis puntos del líder, pero con el aliciente de que todavía el Millonario y el Pincha se tienen que enfrentar en la fecha 26. Además, los de Núñez todavía deben completar el partido que disputaban ante Defensa y Justicia cuando un hincha falleció al caer desde la tribuna Sívori alta a la Sívori baja. Más allá de esto, el plantel ahora tendrá que cambiar el chip y poner el foco en el torneo local; después de lo que fue el último partido, que terminó igualado 1-1, ante Bragantino por la quinta fecha del grupo C de la Copa Sudamericana. El martes a las 18.00 hs. visita a Colón en Santa Fe por la fecha 21 de la Liga Profesional de fútbol, con el claro objetivo de poder sumar de a tres para arrimarse aún más al líder, River. Ayer desde las 10 volvieron a los entrenamientos después de lo que fue la jornada libre del jueves. El Sabalero no vive un gran presente en Liga Profesional; pero se trata de un rival que siempre complicó al Pincha, a quien históricamente, sobre todo jugando como visitante en Santa Fe, se le hizo muy complicado sumar de a tres. El equipo que podría presentar Eduardo Domínguez para el encuentro del martes es todavía un interrogante; dependerá de cómo vea a sus jugadores luego del esfuerzo que representó el compromiso por Copa Sudamericana ante el Red Bull Bragantino de Brasil entre semana, y del desgaste de la acumulación de partidos. En total el Pincha todavía tendrá por delante cuatro prácticas, contando la de hoy, antes de visitar a Colón. Entre sábado y domingo el equipo comenzará a tomar forma. En este sentido, la principal duda es la evolución física de Benjamín Rollheiser, quien debió abandonar el campo de juego durante el último compromiso con el elenco brasileño, producto de una molestia muscular. El mediocampista ofensivo no presentó lesión pero habrá que ver si Domínguez decide arriesgarlo en caso de que no llegue al 100 %. El resto no tendría variantes, ya que repetiría los once que empezaron el duelo copero.