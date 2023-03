Etcheverry: “La salud mental es muy importante en un deporte donde hay muchas presiones”

Existen jugadores y jugadores. Los del primer tipo son aquellos pasionales cuyo manejo de las emociones no son su fuerte. Y después existen los del segundo tipo, aquellos que muestran una tranquilidad pasmosa en una pista de tenis incluso ante las circunstancias más extremas. En este grupo encontramos al platense Tomás Etcheverry.

El actual número 73 del ranking ha demostrado que tiene la cabeza muy bien puesta sobre los hombros y su principal objetivo es el de mantener la cordura en pista. El joven de 23 años, en declaraciones para la web oficial de la ATP, reflexionó acerca de la salud mental y de cómo ordena su mente en un mundo tan exigente como es el del tenis.

“Nunca en mi vida he quebrado ni golpeado una raqueta. Mis profesores me lo inculcaron. Y yo siento que la raqueta no tiene la culpa. La idea es controlarse, saber qué cosas hizo uno mal. Ya no soy de llorar ni recuerdo la última vez que lo hice por perder. Ahora me pongo mal si dudé de mí en un momento importante o cuando creo que lo pude hacer distinto. Ahí me empiezo a castigar, pero lo dejo ir rápido”, explicó el joven platense.

El Masters 1000 de Miami, que se jugará en forma paralela entre la ATP y la WTA, se iniciará hoy con el español Carlos Alcaraz y la polaca Iga Swiatek como campeones vigentes, y la presencia de ocho tenistas argentinos: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Diego Schwartzman, Pedro Cachín, Federico Coria, Tomás Etcheverry, Facundo ­Bagnis y Guido Pella. El joven platense debutará ante un rival surgido de la qualy.