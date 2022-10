Falling For You se hizo “canción” en el final de la primera carrera

Por GALOPÓN

En una tarde gris, el teatro del turf del Barrio Hipódromo abrió sus puertas para ofrecer un programa de trece carreras comunes. En ese marco, rescatamos el cotejo inicial, Premio Remanzo (1.400 mts.), donde se impuso el “romántico” Falling For You, cuyo nombre coincide con el de una conocida canción que en criollo significa “enamorándome de ti”. En apretado final derrotó al favorito Fantasearte por tres cuartos de cuerpo, quedando tercero, a igual margen, Decretado, que por el pescuezo postergó al bravo Tornazolado.

La carrera estaba reservada para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de dos o tres carreras. Los ocho participantes salieron a la pista y la cátedra mostró su preferencia por Fantasearte ($2,15), en tanto que también defendió muchos boletos Decretado ($2,70). Pero, si bien los dos nombrados corrieron bien, no pudieron impedir que en un final ajustado nuestro candidato Falling For You los dejara en el camino. El ganador, conducido en forma brillante por el jockey Daniel “Edu” Arias, logró su cuarto triunfo en trece salidas, lo que habla de una gran regularidad, porque además, en otras cinco oportunidades había arribado segundo. El pupilo del charrúa Hugo Pérez abonó un sport de $3,85, empleando un registro de 1m23s 92/100 para los 1.400 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, Tornazolado, desde el cajón uno, largó presto primereando a Falling For You, a Fantasearte, a Decretado y a Cóctel Irlandés. Así, formalizada la carrera el puntero corría con tres cuartos de cuerpo de luz sobre el favorito, que por largo y medio precedía a Cóctel Irlandés y a Decretado, quedando luego Falling For You.

Así descontaron la recta de enfrente, y el ingreso a la elipse de la calle 41 mostró a Tornazolado defendiendo la vanguardia con garra del ataque de Fantasearte; en tanto intentaba terciar Cóctel Irlandés. Promediando la curva, se juntaron adelante Tornazolado, Fantasearte, Cóctel Irlandés y Decretado, mientras que abierto comenzaba a crecer la figura de Falling For You. El ingreso a la recta lo hizo Tornazolado mostrando su bravura ante el doble embate de Fantasearte y Decretado, en tanto, de atrás arreciaba Falling For You. Así, el final era incierto porque los tres de adelante no se sacaban ni “un tranco de pollo”. De tal manera llegaron a los 50 metros postreros, donde a los tres punteros los pasó de largo el defensor del stud “Don Armando” para vencer, como ya lo dijimos, en un final cerrado e intenso.

El ganador empleó estos parciales: 23s 82/100 para los primeros 400 metros, 46s 36/100 para los 800 metros y 1min11s 42/100 para los 1.200 metros.