Fin de largo para recuperar energías y ponerse al día en el fútbol infantil

En el contexto de un fin de semana único en el año, con prácticamente seis días corridos sin actividad ministerial ni atención pública por las Pascuas y el Día del Veterano del a Guerra de Malvinas, las Ligas de fútbol infantil de la región tomaron distintas decisiones en cuanto a los torneos que suelen organizarse todos los años en la región.

A casi un mes de haberse iniciado la competencia, en Lisfi eligieron el primer gran fin de semana con feriados y puentes para completar los partidos que habían quedado pendientes de otros fines de semana en los que la lluvia se interpuso en el normal desarrollo de la actividad.

En Lifipa, en cambio, se jugó normalmente la fecha, y de hecho hoy mismo, apelando al último día de feriado de abril, se jugará otra fecha más.

En Ensenada, por ejemplo, los chicos de CRI Catella recibieron la visita de los berissenses de la Filial Miguel Ángel Lauri. En ese sentido, se destacó la goleada del equipo visitante por 6 a 1 en el partido correspondiente a la categoría 2015.

Cabe destacar que algunas ligas como Lisfi arrancaron antes los campeonatos, por lo que se pueden permitir cierta reprogramación cuando se impone un feriado en el calendario como ocurrió en el inicio del mes de abril. No obstante, por lo que está establecido, no habrá más descanso hasta el mes de mayo, e incluso no está definido si el miércoles 1° del mes que viene se podría utilizar también como fecha alternativa para recuperar algún partido. Esto, sobre la base de las condiciones del tiempo, siempre y cuando abril termine siendo tan inestable como lo fue el mes de marzo.