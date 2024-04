El pésimo estado de la pista “aguantó” dos carreras, tres rodadas y... basta

Por GALOPÓN

Prometía ser una jornada más de actividad en el teatro del turf del barrio Hipódromo con una función compuesta de 14 actos en su cartelera. Pero todo quedó en “agua de borrajas”, ya que el pésimo estado de la pista aguantó tan solo la disputa de las dos carreras iniciales y precisamente, durante la disputa del segundo cotejo hubo dos rodadas y un palafrenero que también fue a parar al piso. Eso fue la gota que rebasó el vaso, pues antes de la disputa de la tercera carrera, los jockeys, ante lo peligroso de la situación, decidieron no continuar con la actividad y así se lo comunicaron a la Comisión de Carreras.

No hubo margen para discusión alguna porque la posición de los jockeys era inflexible y así lo hicieron saber en la práctica, porque rápidamente los protagonistas fueron abandonando el cuarto de jockeys, y los caballos que aguardaban su turno para correr comenzaron a desfilar por la pista principal hacia la salida del portón de la calle 41, haciendo abandono también del recinto hípico. A pesar de dichas señales inequívocas de que no continuaba la reunión, el comunicado oficial sobre la suspensión de la reunión se demoró más de la cuenta, para perjuicio de los apostadores, que debieron aguardar por el comunicado oficial para que les devolvieran el dinero de las apuestas que no se efectivizaron.

Así las cosas, en teoría, y de no mediar nuevas lluvias, la actividad oficial vuelve el próximo jueves 2 de mayo, por lo que se espera que durante estos días se realicen tareas para mejorar el estado de las canchas, principal y auxiliares, para que el día que vuelva a haber actividad se corra sin problemas de ningún tipo.

Decíamos que la gota que rebalsó el vaso fue la disputa de la segunda carrera, donde se observaba que los caballos no corrían, sino que venían “saltando pozos” en la pista. Eso determinó un desarrollo anormal, ya que en la suelta se quedaba Nomencladora, al tiempo que otros dos ejemplares soltaban mal y ni bien se formalizó la carrera se vio rodar a Hercilia dando por tierra con su jinete Matías Delli Cuadri, situación que se repitió cuando los competidores pisaron la recta y se vio caer al jockey aprendiz Tiago García, que montaba a Blue Heaven.

En la segunda, Atenea Attack se afirmó en la recta y triunfó

En una carrera totalmente anormal, Atenea Attack llevó a buen puerto su favoritismo, alzándose con el Premio Infi Sunshine (1.000 mts.), al vencer muy fácil a Royalty Escape que vino desde el fondo para quedarse con la segunda chapa del marcador. Lo derrotó por ocho largos, en tanto que a tres cuerpos, Llena de Gracia completaba el podio.

Reservado para yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de una carrera, favorita fue Atenea Attack con un sport de $3,45 sobre la chance de Estrella de Raza ($4,85) y entre las dos acapararon toda la atención de los apostadores. Ya en la pista, Ateneas Attack logró un claro triunfo luego de venir a la expectativa y ya en la recta escapar facilmente del asedio de sus rivales, para dar forma a la segunda victoria de su campaña, esta vez de la mano del jockey Maximiliano Aserito Rodríguez, que lo llevó al disco con mano de seda, en un verdadero fangal.

En una suelta bastante accidentada, Estrella de Raza tomó la delantera, seguida de Llena de Gracias, Atenea Attack y Blue Heaven, al tiempo que no soltaba Nomencladora, Cris Gasucha lo hacía a destiempo. Y al formalizarse la competencia, seguían mandando Estrella de Raza, en tanto rodaba Hercilia. Culminaron el opuesto con ese cuadro de situación y ya en la elipse tolosana la puntera no se podía despegar de Blue Heaven, quedando a la expectativa Llena de Gracia y Atenea Attack.

Promediando la elipse seguía la pugna por la vanguardia, de tal forma que las dos punteras al entrar al derecho se abrieron y en ese momento se produjo la rodada de Blue Heaven. Esa situación la aprovechó la favorita, que avanzando por los palos pasó a un primer plano y es escapó hasta cruzar el disco con amplia ventaja sobre Royalty Scape,mientras que tercera quedaba Llena de Gracia. Buena conducción del jockey Maxi Aserito, que supo graduarle las energías a Atenea Attack en un verdadero barrial, empleando el registro de 1m.03s.59/100 para los 1.000 metros de pista fangosa.