Independiente y una nueva inhibición por el préstamo de Facundo Ferreyra

Independiente hay una palabra que hace largo rato viene interfiriendo en los mercados de pases y vuelve a estar presente en este de mitad de año: inhibiciones. En las últimas horas, cayó la tercera que amenaza con no dejarlo incorporar en junio. Se trata de una deuda de 460.000 dólares por el incumplimiento del plan de pagos del préstamo de Facundo Ferreyra desde Tijuana de México. Este jueves, Independiente fue notificado nuevamente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y quedó inhibido por tercera vez, debido a la deuda con Tijuana por el préstamo de Facundo Ferreyra de 460.000 dólares. El club mexicano reclama las dos cuotas de 180.000 dólares que se habían acordado en septiembre de 2023 y otros 100.000 más de penalidad por falta de pago. De esta manera, de no saldarla, el Rojo no podrá incorporar en el mercado de pases de junio.

La llegada del Chuky se concretó recién en julio de 2022 a préstamo hasta fin de año, pero no iba a tener mucho rodaje: jugó apenas once partidos de 23 posibles, producto de algunas lesiones musculares que lo tuvieron a maltraer. Dicho esto, anotó solo un gol con la camiseta del Rojo: fue en el 3-0 ante Aldosivi, por la fecha 18 de la Liga Profesional 2022. Además, sumó una asistencia y una tarjeta roja.