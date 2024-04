Tras la derrota con Fortaleza, Boca vuelve a entrenarse pensando en el Pincha

Boca cayó goleado por 4 a 2 como visitante de Fortaleza en Brasil y quedó complicado para lograr el pasaje directo a octavos de final de la Copa Sudamericana, privilegio que solo tendrá el ganador de la zona, que hoy lo encuentra a cinco puntos del líder a falta de tres fechas. Tras la derrota en el plano internacional, con un equipo mixto entre habituales titulares y suplentes que no funcionó, en Boca ya le apuntan al partido del martes que jugará contra Estudiantes, en Córdoba, por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional.

Ante ese escenario y sabiendo que todavía le quedan varios días por delante, Diego Martínez decidió darle el viernes libre al plantel y recién desde hoy comenzar a preparar el duelo con el Pincha por un lugar en la final contra Argentinos o Vélez, que se cruzarán el domingo. Habrá que ver, con qué jugadores decidirá contar el ex entrenador de Huracán y Tigre, pero lo cierto es que tendrá la vuelta de algunos de sus futbolistas.

Dicho esto, el Xeneize volverá a practicar hoy desde las 9 en el predio de Ezeiza. Allí Martínez empezará a darle forma al equipo, que contará sin dudas con los regresos de Lautaro Blanco, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Kevin Zenón y el uruguayo Edinson Cavani, que en Brasil no estuvo ni en el banco. Todos ellos son nombres importantes y habituales titulares, que de seguro jugarán ante el Albirrojo.

En conferencia de prensa, el director técnico del equipo azul y oro dejó en claro que Boca no esperaba este golpe: “Es un resultado que no queríamos ni veníamos a buscar. Valoro el esfuerzo de los muchachos y no rendirse nunca. Queda descansar y pensar en Estudiantes”. Claro está, que deberá hacer borrón y cuenta nueva, pero en el torneo doméstico cuenta con el envión de haber dejado afuera a su eterno rival River.

En tanto, Sergio Romero, uno de los experimentados, acompañó al DT en la conferencia y consideró que “fue un partido difícil, no merecíamos irnos con una derrota”. Pero a su vez, el jugador de 37 años fue muy optimista de cara a los próximos compromisos y expresó: “Hay que pensar en lo que viene”. Y agregó: “Hay que hacer las cosas bien y apuntar a sumar los nueve puntos. Estamos preparados, pero lo de hoy sí que duele”.