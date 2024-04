Estudiantes viaja a Chile sin Carrillo para la Copa

El plantel de Estudiantes de La Plata se entrenó ayer por la mañana en el predio de City Bell. Lamentablemente, el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez sigue teniendo inconvenientes para poder trabajar con normalidad, ya que varios jugadores no están en condiciones para el estreno copero en Chile.

De cara al encuentro que jugará mañana el Pincha frente a Huachipato a las 19, el entrenador del elenco albirrojo no podrá contar con Edwuin Cetré, ya que el colombiano adeuda una fecha de suspensión de la temporada pasada. Pero también será baja Gastón Benedetti ya que todavía no logra superar físicamente un cuadro de dengue y como si esto fuera poco, Guido Carrillo arrastra dos días con fiebre y se encuentra en evaluación permanente por otro posible foco de dengue. Habrá que ver cómo rearma las piezas el ex-Colón de Santa Fe, pero lo cierto es que no fueron buenas las noticias en la jornada del lunes.

Pensando en lo que viene habló de posibles cambios de esquema, como podría ser la línea de cinco, y dijo: “Siempre están esas posibilidades. A medida que pasen los partidos, vamos a tomar las decisiones dependiendo del rival y el correr de los partidos”. Cabe destacar, que de igual manera, todo parece indicar que para el estreno jugarían: Mansilla; Meza, Fernández, Romero y Mancuso; Sosa, Pérez, Ascacibar y Palacios; Méndez y Correa. Ganar en Talcahuano será importante para mejorar en un presente irregular.

Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa

“Estamos bien, aunque no estamos pasando un buen momento, que es diferente. Este inicio de Copa Libertadores nos entusiasma. Tenemos toda la ilusión de ir a Chile y traernos los tres puntos. Creemos en nuestro equipo”, apuntó el DT poniendo la mira en el miércoles, en lo que es el comienzo de una ilusión.

Además y sobre el momento del club, el exfutbolista de pasado en Huracán expresó: “Lo que nos está sucediendo es algo atípico. Yo no me siento inestable, me siento bien. El club me lo hace saber y el grupo me lo hace saber. Este momento se lo atribuyo a lo mental, han sucedido muchas cosas en el último mes”.

“La voluntad tiene que ser propia, no podemos depender de los de afuera. No podemos esperar que la gente nos empuje, tiene que ser a la inversa. Nos acostumbramos a otra cosa y nos exigimos de otra manera”, concluyó poniendo el foco en recuperar la actitud y el apoyo de la gente en este inicio de la Libertadores.

Entradas para el partido ante The Strongest

Arranca un nuevo sueño continental y el primer partido como local de Estudiantes será el próximo martes 9 de abril a las 19 frente a The Strongest de Bolivia. Para dicho encuentro, la venta de entradas comenzará en la jornada de este miércoles 3 de abril a las 8, con exclusividad para abonados a plateas (Tu Lugar). La misma se realizará de manera online a través de Uno Ticketing, hasta el jueves 4 de abril a las 22.

Según informaron ayer desde el club albirrojo, la compra de los abonados puede ser realizada por el titular del Contrato (todas las butacas del Contrato) o los beneficiarios principales (sus butacas asignadas en el Contrato). Para quienes lo deseen, se podrá pagar en hasta tres cuotas con interés.