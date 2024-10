Fórmula 1: Colapinto sigue dando que hablar en la Máxima

Franco Colapinto está disfrutando de un gran momento en su carrera dentro de la Fórmula 1. Aunque aún le quedan cinco carreras en el calendario, el piloto argentino de Williams no tiene claro cuál será su futuro en la parrilla para la temporada 2025. Si bien ya tiene asegurado un puesto como piloto de reserva en el equipo británico para el próximo año, en el paddock surge la pregunta de si merece un lugar permanente tras su notable debut.

Antes del Gran Premio de México, Colapinto asistió a un evento de uno de los nuevos patrocinadores que se unieron a Williams con su llegada, y allí dejó claro que su objetivo no es simplemente participar en algunos eventos de la temporada. Su aspiración es continuar en la Fórmula 1, a pesar de que las oportunidades para 2025 son limitadas y su equipo ya ha confirmado que Alex Albon y el español Carlos Sainz Jr., quien dejará Ferrari, serán los pilotos titulares para el próximo año, lo que deja a Franco sin un asiento en la parrilla.

"Quiero demostrar que he llegado para quedarme y seguir en la Fórmula 1. Si no es el próximo año porque no hay asientos disponibles, será en 2026. Quiero que quede claro que no vine solo para algunas carreras, sino para quedarme", declaró Colapinto, según las palabras recogidas por Motorsport en el evento donde se presentó oficialmente el casco que usará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Además, el argentino realizó un spot publicitario que fue furor, donde aparece un repartidor de Mercado Libre, uno de los patrocinadores de Franco Colapinto, mientras llega a una de las oficinas del equipo Williams. Allí se encuentra con el uniforme que utilizará el piloto argentino y, sin poder resistirse, decide probárselo.

A partir de ese momento, comienza una divertida secuencia en la que, por error, el repartidor es llevado a las primeras prácticas libres del día. Colapinto, al ver al "falso piloto" en la televisión, decide ir rápidamente hacia el circuito en una camioneta de Mercado Libre.

Finalmente, llega justo a tiempo y, al encontrarse con el repartidor, le dice: "Tú sí que eres rápido. ¡Vaya máquina la tuya!". En ese momento, se revela cómo será el monoplaza que Colapinto utilizará en el Gran Premio de México. Mantendrá el diseño característico de Williams, pero con detalles en amarillo por Mercado Libre en la parte trasera, en la zona del cubremotor.