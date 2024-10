Méndez en conferencia: “estamos dolidos por no regalarle la clasificación a la gente”

Luego de un empate que tuvo todos los condimentos, Gimnasia quedó afuera de la Copa Argentina por penales ante Boca. Tras el encuentro, el entrenador albiazul Marcelo Méndez dialogó con los medios presentes en Rosario. “Le jugamos de igual a igual a uno de los mejores planteles del país, logramos el empate, pero en los penales no tuvimos eficacia”, comentó el uruguayo.

“Del arbitraje no voy a hablar. Protesté en algunas jugadas, pero son cosas normales del juego. No quiero ser reiterativo, pero a la gente solo me queda agradecerle. Los hinchas no paran de sorprenderme. Hoy se bancaron la represión. Nos vamos dolidos por no regalarle la clasificación”, sentenció Méndez.

Por último, el técnico tripero se refirió a la definición desde los doce pasos: “Para algunos jugadores era la primera definición por penales. Nos duele la eliminación porque creo no merecíamos irnos de esta forma. Ayer estuvimos practicando los penales hasta donde nos dejó la lluvia, pero el momento es único e irrepetible. De todas formas, no hay excusas”.

Brey, de suplente a héroe absoluto

En su decimotercer partido, con 22 años, Leandro Brey no tuvo mucho trabajo en general. Apenas una intervención durante el primer tiempo, casi sobre el final, atrapando una pelota alta que se le metía por arriba en el segundo palo. Pero en el segundo falló una vez al salir a cortar un córner y quedar a mitad de camino, con la mala fortuna de que la pelota pasó, dio en Marcos Rojo y se metió en el arco.

Fue en los penales que se convirtió en superhéroe. Como Romero en 2023. Como en la anterior fase ante Talleres, cuando atajó uno y metió el suyo en una tanda interminable. En esta oportunidad, le hicieron el primero y atajó los cuatro restantes.

“Muy contento, felicitar al grupo porque hizo un gran esfuerzo. No tuvimos que ir a los penales, pero bueno, el fútbol es así. Pusimos esa cuota de carácter para pasar de fase”, comentó el arquero azul y oro postpartido. “Desde hoy a la mañana con Chiqui, con el Tigre (Muñoz) con Javi, empezamos a estudiar los penales como siempre. Todos estudiados, tratamos de ajustar lo más posible”, agregó Brey.