Seek Wave en esta pista sacó chapa de imbatible

POR GALOPÓN

Jueves de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con doce cotejos en cartelera. El cotejo central fue el Clásico “Provincia de Buenos Aires” (G II-2.200 mts.) y del reducido lote sobresalía la presencia de Seek Wave que confirmó en la cancha donde derrotó por la friolera de 15 cuerpos a Baby Indal, mientras que tercero a 7 largos arribó So Long Away. Así, el pupilo del “Barba” Tournoud visó su pasaporte como seguro protagonista del Gran Premio “Dardo Rocha” (G I-2.400 mts).

Reservado para productos nacidos desde el 1º de julio de 2021, ocupó el sexto turno en la programación con la presencia de los cinco ratificados. El cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Seek Wave con un sport de $1.75 superando lo reunido por Río Scola ($3.30) y por So Long Away ($3.95). El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, Seek Wave no dejó dudas.

Ni bien largaron Río Scola salió a romper el fuego, y al pasar frente al disco por primera vez lo hacía con ventaja sobre So Long Away, quedando luego Baby Indal y Seek Wave. Ya en el codo del Colegio Nacional, So Long Away pasó a enseñar el camino con medio cuerpo de ventaja sobre Río Scola, corriendo enseguida Seek Wave por delante de Baby Indal y El Queencito. Toda la recta de enfrente fue con So Long Away y Río Scola peleando por la vanguardia, mientras que expectante –a a dos cuerpos- venía el gran favorito. Así, al entrar al codo de la calle 41 Seek Wave dio caza de los punteros de tal forma que promediando la elipse, casi por inercia, Seek Wave pasó al frente despegándose muy fácil de So Long Away y del resto que ya no podían seguir el ritmo del puntero. En la recta Seek Wave hizo floreo para finalmente cruzar el disco con quince cuerpos de luz sobre Baby Indal, mientras que a siete largos finalizaba So Long Away.

El ganador vino en 26s.62/100; en 49s.91/100; en 1m.14s.47/100; en 1m.40s.36/100 y en 2m.08s.49/100 hasta completar 2m.20s.08/100 para los 2.200 metros de pista pesada.

Reprisó Una Pasional y le ganó a Doña Chila volando en el final

El Premio “Escape Hatch” (1.000 mts.), por la calidad de sus participantes, tenía el nivel de un compromiso jerárquico, y en la pista ese interés se justificó porque hubo emoción y vértigo desde el pique a la raya. Finalmente el triunfo fue para Una Pasional que reprisaba, presentada por primera vez por el entrenador Mauricio “La Mona” Ortiz, dejando excelente impresión en su desplazamiento. Seguramente la ganadora retornará al calendario clásico, ya sea acá o en los “máximos”.

El desarrollo se hizo con Doña Chila metiéndole leña al fuego perseguida por Long Alliance y Una Pasional. Así, con violentos parciales ingresaron al codo de la calle 41 con las tres competidoras luchando por la delantera, de tal forma que al pisar el derecho Doña Chila intentó la escapada rumbo al disco y cuando parecía que lograba su objetivo, la defensora del “Tinta Roja”, exigida por su jockey Leandrinho Goncalves atacó de firme y muy cerca del final le cortó el vuelo a la puntera para ganarle por un cuerpo y medio, mientras que tercera, a cinco largos, culminaba Long Alliance.

Cuarta victoria de Una Pasional empleando el excelente registro de 59s.11/100 para los 1.000 metros de pista pesada.