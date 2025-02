Fórmula 1: Sainz fue la gran sorpresa

El segundo día de pretemporada tuvo a Carlos Sainz como la gran figura. El piloto español de Williams fue uno de los dos corredores que completaron la jornada completa, junto a Liam Lawson de Red Bull, acumulando un total de 126 vueltas entre ambas sesiones. Además, marcó el mejor tiempo del día con un registro de 1:29.348. Para la última jornada de pruebas, será Alex Albon quien tomará el mando del FW47 durante todo el día.

Detrás de Sainz, los mejores tiempos del jueves fueron para los pilotos de Ferrari: Lewis Hamilton, con 1:29.379, y Charles Leclerc, con 1:29.431. Entre los que más vueltas dieron, además del español, se destacaron Isack Hadjar con Racing Bulls (94 giros), Lawson (91) y Andrea Kimi Antonelli con Mercedes (87).

En cuanto a Alpine, Jack Doohan logró el octavo mejor tiempo con 1:30.368 en un total de 80 vueltas, mientras que Pierre Gasly, quien participó en la primera tanda, finalizó noveno con 1:30.430 tras completar 40 giros.

“La vejez es un estado mental. Yo nunca seré un anciano”

El piloto británico Lewis Hamilton se encuentra en un gran momento desde su llegada a Ferrari y declaró con motivación de cara a la nueva temporada:

“Soy el primer y único piloto negro que ha estado en este deporte. Soy diferente. He pasado por mucho. He tenido mi propio viaje. No puedes compararme con otro piloto de Fórmula 1 de 40 años, pasado o presente, en la historia. Porque no se parecen en nada a mí. Tengo hambre, estoy motivado, no tengo esposa ni hijos. Estoy concentrado en una cosa, y es ganar”.