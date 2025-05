Fórmula 1: un viernes complicado para Franco Colapinto en el GP de Barcelona

Franco Colapinto completó el primer día de actividad en el Gran Premio de España con un sabor amargo. El piloto argentino, que viene de una destacada actuación en Mónaco, no pudo repetir buenas sensaciones en el Circuito de Barcelona-Cataluña y finalizó las dos sesiones de entrenamientos del viernes en las últimas posiciones, con varios inconvenientes técnicos.

En la primera tanda libre (FP1), una falla en el monoplaza A525 de Alpine lo obligó a retirarse antes del cierre, lo que le impidió exprimir al máximo su tiempo en pista. Luego, en la FP2, tampoco logró encontrar el ritmo necesario para pelear más arriba, mientras McLaren dominaba con Lando Norris y Oscar Piastri al frente de la tabla de tiempos.

“Fue un día complicado. No encontré el ritmo. El auto está muy desconectado, tanto adelante como atrás. Con la goma dura, todo se complica aún más. Día duro”, confesó el pilarense en diálogo con ESPN, dejando entrever su frustración.

Colapinto también explicó que está intentando comprender en detalle las pérdidas de tiempo respecto a sus rivales: “Estamos tratando de entender los datos, dónde pierdo. Pero hay zonas del circuito donde físicamente no puedo recuperar tanto. No me sentí cómodo y no es fácil explicar qué pasa”.

Otro punto que generó atención fue la diferencia entre su auto y el de su compañero Pierre Gasly, quien cuenta con un fondo plano nuevo y algunas actualizaciones. “Tiene un par de mejoras, pero nada que marque una diferencia tan grande. Ambos hicimos un programa bastante similar”, detalló el argentino.

En declaraciones a la cuenta oficial de la Fórmula 1, Colapinto fue contundente: “No fue el mejor viernes. Luchamos bastante en el garaje. El coche estaba desconectado, sobre todo con el compuesto más duro. Nada se sintió bien. Ahora hay que trabajar todos juntos para entender qué está pasando y mejorar de cara al sábado”.

La actividad para el argentino continuará este sábado a las 7:30 (hora argentina) con la tercera práctica libre, mientras que la clasificación que definirá la grilla se disputará a las 11:00. El domingo, desde las 10:00, se correrá la carrera principal, a 66 vueltas sobre el trazado catalán.