Foyth con diario Hoy: “A Estudiantes lo veo bien”

Juan Foyth volvió al estadio de Uno después de haberse consagrado campeón del mundo con la Selección Argentina en Catar 2022. El defensor que dejó una gran imagen en Estudiantes, club en el que debutó y se fue vendido con un puñado de partidos a Europa, estuvo presente en el juego del Pincha ante Central Córdoba y dialogó en exclusiva con diario Hoy.

“A Estudiantes lo vi bien. Tal vez en el segundo tiempo mucho mejor que el primero, siendo más protagonista y con mucha más decisión para atacar. Esperemos que siga así como viene jugando, estan muy bien los chicos”. Además, sobre sus días en la ciudad detalló: “Me voy a quedar en La Plata hasta el lunes, después ya me voy unos días más de vacaciones y más adelante retomar los entrenamientos con el Villarreal en España”.

Por otro lado, en la previa al partido del último sábado, tomó contacto con la transmisión oficial de ESPN y contó: “Muy contento de estar esta noche. Es una visita rápida, más que nada para ver a mis abuelos. Me coincidió poder venir a ver a Estudiantes, es un estadio que no conocía y hoy me estoy pudiendo sacar estas ganas”.

Al ser consultado por su historia en el Pincha, y por un posible regreso, Juan Foyth explicó: “Desde el primer día que debuté noté el cariño de la gente, esta es mi casa, y esto es muy lindo. Tengo 25 años, pero es mi casa y si jugara en algún club de Argentina sería en Estudiantes”.