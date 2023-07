Cambaceres hizo el gasto pero no le alcanzó

Cuando no se puede ganar, siempre es bueno no perder. Con ese sabor se tiene que quedar el primer equipo de Defensores de Cambaceres, que igualó sin goles ante Juventud Unida en el estadio 12 de Octubre de Ensenada. En un partido chato y sin demasiadas situaciones, el Rojo hizo todo el esfuerzo pero no pudo quedarse con la victoria.

El equipo de la dupla técnica compuesta por Pablo Casado y Jesús Martínez llegaba a este encuentro con el ánimo bien alto, luego de las victorias ante Centro Español y el Deportivo Paraguayo. Más allá de que se buscaban otros tres puntos, es importante acostumbrarse a sumar y seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.

Con respecto al desarrollo del juego, desgraciadamente Nazareno Mareco salió reemplazado por una lesión en el transcurso de la primera parte, mientras que el goleador Mauricio Garro salió en el entretiempo. Habrá que esperar para ver su evolución y cómo responden en la semana.

Si hablamos de merecimientos, el Rojo tenía que llevarse el triunfo, ya que hizo méritos en especial en la segunda parte, donde la velocidad de Tomás Bravo y Rodolfo Fernández fueron fundamentales en ofensiva.

De esta manera, Cambaceres alcanzó las siete unidades en el Segundo Torneo de la Primera D Metropolitana, a dos del líder El Porvenir, que viene haciendo una gran temporada. La próxima fecha Defensores visitará a Argentino de Rosario.