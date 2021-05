Francisco Cerúndolo y Marco Trungelliti se quedaron afuera de Roland Garros

Este viernes, dos argentinos se despidieron en la última ronda de la clasificación de Roland Garros. Francisco Cerúndolo cayó 6-4, 3-6 y 6-2 ante el italiano Alessandro Giannessi (159°) y Marco Trungelliti perdió 6-4 y 6-4 con el estadounidense Mackenzie McDonald (118°).

El mayor de los hermanos Cerúndolo, de 22 años y actual 116° del mundo, venía de ganar un partido no apto para cardíacos que se extendió por tres horas y tuvo como resultado un 6-7 (3), 6-4 y 7-6 (5) frente al estadounidense Thai Son Kwiatkowsk (218°). Más allá de la caída de este viernes, redondeó su mejor actuación en un Grand Slam en apenas su segunda participación: en enero había jugado la qualy de Australia, en Doha, y había ganado en el debut antes de contagiarse coronavirus.

Trungelliti, por su parte, no tuvo demasiado que hacer ante un suelto McDonald, ex 57° del ranking mundial. El santiagueño, ubicado en el puesto 236 del ranking ATP, no pudo concretar su cuarta clasificación al main draw en París: ya había superado la qualy en tres años consecutivos, 2016, 2017 y 2018.