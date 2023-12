Fuerte mensaje de apoyo del Indio Solari a Riquelme

Carlos Alberto “Indio” Solari respaldó a Juan Román Riquelme de cara a las elecciones de renovación de autoridades que aún no tienen fecha confirmada. “Quería apoyarte porque te lo mereces, sé de tu honestidad y de tu capacidad”, deslizó el miembro fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Quiero apoyarte en esta campaña desleal que te están haciendo. Sabes lo que te quiero, lo que te admiro y te he admirado cuando eras jugador y por tu conducta al frente de lo que te toca en Boca. Te lo digo, aparte, porque yo soy bostero”, afirmó el Indio a través de un audio que se viralizó en un vídeo de la cuenta de Riquelme y de su agrupación “Soy Bostero”.

No es la primera vez que se muestran juntos el exmediocampista de Boca y el músico. Tiempo atrás se tomaron una fotografía que también fue viralizada a través de las redes sociales.

Más allá de que aún no se sabe la fecha de los comicios, el ex número 10 suma otro apoyo más allá de lo mostrado públicamente en los últimos días, donde recibió el respaldo de 35.000 hinchas que marcharon desde Parque Lezama a la Bombonera, en reclamo de la suspensión de las elecciones, sumado a los integrantes del Consejo de Fútbol y de los entrenadores de inferiores de Boca Predio.

El Virrey y el “10”, juntos otra vez

En el medio del tire y afloje por las elecciones en Boca, Juan Román Riquelme recibió el apoyo contundente de Carlos Bianchi, el entrenador más laureado de la historia del club. Según pudo averiguar este multimedio, ambos acordaron una reunión próximamente, aunque, aparentemente, no sería para ofrecerle el puesto de director técnico.

Es de público conocimiento que el Diez y el Virrey conservan un cordial vínculo desde la época en la que eran jugador y director técnico. El propio Riquelme afirmó que se mantienen en contacto y reveló un sugerente pedido que le dejó tras la movilización que hicieron los hinchas xeneizes para pedir por la realización de los comicios. “Carlos me quiere mucho. Me dijo Román, lo único que te pido, defendé como lo estás haciendo, que nadie puede quitarle el derecho al hincha a votar”, confesó en una charla con el canal oficial de Boca. Además, el actual vicepresidente azul y oro sentenció: “Bianchi es lo máximo para nosotros en este club”. Lo más probable es que no le ofrezca la silla de entrenador, que quedó vacante tras la salida de Jorge Almirón. Sin embargo, no se descarta la chance de que Riquelme le pueda ofrecer a Bianchi algún puesto en el club dado su vasta trayectoria en los terrenos de Brandsen.