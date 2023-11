Gallardo fue presentado en Arabia Saudita

Marcelo Gallardo ayer por la tarde partió viaje hacia Arabia Saudita y luego fue anunciado por Al Ittihad como nuevo entrenador del equipo que milita en la Liga Profesional Saudí. En el aeropuerto de Ezeiza, el Muñeco fue interceptado por periodistas y dio sus primeras palabras sobre este nuevo desafío: “Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar donde está todavía con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente. Eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar”.

Sobre el parate de un año, Gallardo comentó: “Estuve un año quieto, pero disfrutando de otras cosas fuera del fútbol, así que activarme nuevamente con entusiasmo, es lo que espero hacer y desde ya que estamos con muchísimo entusiasmo y ganas de poder vivir esta experiencia que es totalmente diferente a todas”.

Por último, el ex-River tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas millonarios y también habló sobre la importancia de disputar el Mundial de Clubes a la brevedad. Gallardo firmó su contrato hasta junio del 2025 y podría debutar el próximo viernes por la fecha 14 contra Al-Ettifaq, donde buscará empezar a sumar mucho, ya que está a 11 puntos del puntero, Al Hilal.