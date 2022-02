Gallardo no confirmó el equipo para enfrentar a Racing

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, descartó este viernes al volante Agustín Palavecino para el clásico del domingo ante Racing por un cuadro gripal y continúa sin definir el equipo que buscará el tercer triunfo consecutivo por la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). "Palavecino está con un cuadro gripal, como el que nos tocó sufrir a varios en las últimas semanas, y tendrá días de reposo. No fue parte del entrenamiento y no estará en la nómina para el domingo", afirmó Gallardo en la rueda de prensa que brindó en el River Camp.

Como pasó con Paulo Díaz en la fecha pasada, que tuvo síntomas de gripe (con PCR negativo en coronavirus) y no viajó a Rosario para jugar frente a Newell's, Palavecino presentó un cuadro febril y se quedó en su domicilio. Palavecino, quien sumó sus primeros minutos en el triunfo 2-0 ante Newell's, recuperado de una lesión en la rodilla, se perfilaba para ocupar el lugar de Tomás Pochetino en la formación inicial contra la "Academia".

El DT "Millonario" también confirmó que la evolución física y futbolística del delantero Matías Suárez es "buena", pero consideró que está "lejos del ideal" y tampoco estará entre los convocados, a pesar de los trascendidos en la previa del clásico, luego de su participación en el amistoso ante Tigre. "Está en una etapa de ponerse a punto. Todavía no está para ir al banco", dijo el "Muñeco" Gallardo sobre el delantero cordobés, en la búsqueda de su mejor forma luego de la operación de mediados de 2021 por una sinovitis crónica en la rodilla derecha.

De cara al partido ante Racing, el entrenador dijo que River buscará "protagonismo" en el juego ante un rival que viene entonado por el buen triunfo ante Argentinos Juniors por 3 a 0 en Avellaneda, e hizo un análisis del presente futbolístico de su equipo: "Considero que con el correr de los partidos estaremos mejor. Es normal que eso suceda. Estoy confiado en que lograremos un mejor funcionamiento". Gallardo, el DT más ganador en la historia de River con 14 títulos, opinó sobre el supuesto interés del Real Madrid por el volante Enzo Fernández: "Dejarse llevar por versiones no tiene sentido y menos ahora, cuando el jugador está enfocado en su club, en seguir creciendo como futbolista. No sirve de nada".

"Tiene un potencial a seguir desarrollando que despertará el interés, pero ahora tiene que preocuparse en jugar y no dejarse llevar por estas versiones", agregó Gallardo sobre Fernández. Por otra parte, el DT celebró el relanzamiento de la marca River Plate con la presentación de un nuevo escudo y otras actividades en la búsqueda de una uniformidad en la identidad del club. "Es la manera de no estancarse y me parece que era necesario, lo vengo diciendo desde hace tiempo. De no quedarse a mirar lo conseguido; no nos podíamos permitir eso. Hay que seguir empujando para que el equipo crezca y nuestra institución siga evolucionando, como tiene que ser. Desde esa visión me parece acertada esta continuidad para seguir proyectando", dijo Gallardo.

El entrenador de River confirmó que el defensor David Martínez, quien sufrió un esguince de rodilla la jornada pasada, continúa con los plazos de evolución. "Los tiempos de la lesión hay que respetarlos. Veremos si puede ir evolucionando de buena manera. No lo vamos a apurar, no vamos a correr ese riesgo", dijo Gallardo ante la posibilidad de que juegue el Superclásico ante Boca el domingo 20 de marzo. Gallardo destacó el presente de Leandro González Pírez, uno de los refuerzos de esta temporada, porque hizo "méritos para venir y jugar", al tiempo que señaló que a Emanuel Mammana "se le hizo más difícil" porque llevaba un largo período sin actividad. "Es difícil jugar en el fútbol argentino y cuando lo vea bien, lo tendré en consideración", indicó el DT de River sobre Mammana. River enfrentará a Racing el próximo domingo en el estadio Monumental, desde las 19.15, por la fecha 4 de la Zona A de la Copa de la LPF.