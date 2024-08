Gestos obscenos del “propietario” de Zumba Class tras ganar la 5ta carrera

Por GALOPON

Salvo para las autoridades del Hipódromo de La Plata que no tomaron ninguna medida (aunque más no sea un severo apercibimiento para salir del paso, como se suele decir) para el resto del mundo turf cayó muy mal los gestos obscenos realizados por el “expropietario” Diego García en el pesaje del clásico Manuel F. y Emilio Gnecco que ganara Zumba Class con la monta del jockey Juan Cruz Villagra. El pesaje forma parte de la filmación de la carrera que hace el Hipódromo en el canal de Youtube por lo que llega a todo el mundo y enseguida las redes sociales fueron el reflejo de las muestras de repudio hacia dicha persona. Esto estuvo (parece que ya no) bajo la lupa por el escándalo protagonizado tras la definición del Gran Premio Jockey Club 2022, cuando su pupilo El Musical resultara bien distanciado a favor de Natán y que fueron de conocimiento público lo cual motivara una serie de suspensiones al nombrado y al stud involucrado el “Mamina”. Ello llevó a que dicho stud mutara a “J.C.V.” que son las iniciales del jockey de la casa Juan Cruz Villagra y volvieron a correr en los tres hipódromos más importantes. Y también a ganar seguido.

Días atrás, el nombrado Diego García volvió, al menos, a ingresar al Hipódromo local con bajo perfil porque ya habría concluido con la inhabilitación que le impusiera el Hipódromo de San Isidro. Pero ayer, volvió a ser noticia y no solo por ganar sus pupilos sino por ahuecar una de sus manos e introducir el dedo índice de su otra mano en una clara señal obcsena y a todas luces repudiable de la cual la Comisión de Carrera no se hizo eco (parece que el VAR del comisariato no funcionó) ya que un par de carreras posteriores a este episodio, El Patio de dicho stud ganó el Clásico General José de San Martín y como sí nada hubiera pasado la persona en cuestión fue a la entrega de premios e integrantes de dicha Comisión de Carreras lo recibieron como sí nada hubiera pasado, incluso se intercambiaron sonrisas y abrazos.

De la referida comisión la respuesta de unos de los integrantes, al menos, telefónica fue que la persona en cuestión “no es más propietario” (cuando todo el mundo turf lo sabe que sigue siéndolo) pero la incongruencia viene por el lado del locutor del Hipódromo que en la entrega de premios, en las dos oportunidades al referido Diego García lo presenta como “propietario” de los dos ejemplares ganadores. ¿En qué quedamos, entonces?. Igual, esperamos en la semana algún apercibimiento.

No es ocioso que el Hipódromo platense venga como dice el tango: “Cuesta abajo en mi rodada…”, porque cosas como ésta lo ayudan a descender a los infiernos.

Mañana vuelve a levantarse el telón del Teatro del Turf

Mañana vuelve a haber acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con una oferta de 13 turnos entre las 11.30 y las 17.30. De la programación se destaca el Especial Bolivia (1.100 mts.), con chances parejas entre los nueve participantes y en tren de hacer nombres, nos llenó el ojo Colbac Bomb que viene de obtener su sexto éxito. Pero no la tendrá fácil ante Eyes Have It, de regular campaña en su última salida quedó segundo y mañana buscará el sexto triunfo de su palmarés. Ademáss, guarda con Magyar que baja de los máximos con intenciones de victoria. Y como si fuera poco, está Llaullín del escuadrón de la dupla “Bellier-Piana” que será un hueso duro de roer.

Ubicado en décimo turno de programación es una cita reservada para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, con una recompensa de $2.610.000 al que resulte ganador.

Así que como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, va a ser un carrerón… Hagan juego, señores.