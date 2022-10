Gimnasia-Boca: El cambio de día y horario habría sido un acuerdo entre ambos clubes

Pellegrino habló luego del cambio de dia y horario del encuentro suspendido entre Gimnasia y Boca por los incidentes.

Ayer se conoció la noticia que el partido que estaba programado para el miércoles 19 a las 17 hs, se pasa, "a pedido de Boca Juniors", para el Jueves 20 a las 15hs, según lo que publicó AFA en Twitter.

A partir del comunicado, surgieron todo tipo de suspicacias alrededor de si Boca habría sido favorecido con esta medida teniendo en cuenta que llegaría más descansado para disputar un partido clave en la lucha por el campeonato.

Fue el presidente del Lobo que aclaró el asunto y afirmó en Tyc Sports :"Boca accedió al pedido de Gimnasia. Jugar después de 48 horas es difícil para cualquier equipo. No había motivos para jugar el partido este miércoles. El problema no fue entre clubes, era un tema de seguridad". A su vez, sostuvo que el Xeneize "no saca ventaja" y dijo: "A Boca le convenía jugar mañana con un Gimnasia cansado. Nosotros teníamos jugadores que no iban a llegar mañana y quizás llegan al jueves y Boca lo sabe y se arriesga a eso, pero lo que busca es el sentido común".

Cabe destacar que el Xeneize jugó el domingo vs Newells y Gimnasia lo hizo el lunes frente Argentinos, por lo que el Tripero llegaba al miércoles con un día menos de descanso que el club de La Ribera, de ahí el pedido de la dirigencia del Lobo.