San Lorenzo ganó y dejó al Pincha con la soga al cuello

En horas de la noche de ayer y luego de la derrota que sufrió Estudiantes como visitante por 4 a 0 ante Vélez en Liniers, el elenco Pincha no recibió buenas noticias. Esto se debe a que, en Junín, San Lorenzo se impuso por 4 a 2 ante Sarmiento y de esta manera los de Pablo Quatrocchi deberán esperar hasta la última fecha para conocer si clasifican o no a la Copa Sudamericana. Dicho esto, a este certamen se acerca el Cuervo, que en la última fecha deberá ganar ante Aldosivi y esperar que el Albirrojo no haga lo mismo ante Godoy Cruz.

Los goles para los dirigidos por Rubén Darío Insúa en el noroeste de la provincia de Buenos Aires los hicieron Andrés Vombergar, Adam Bareiro y Malcom Braida, en dos ocasiones. Para los de Israel Damonte habían descontado parcialmente Luciano Goundou y Franco Quinteros. Con este resultado, el Ciclón quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones, mientras que los juninenses están en el puesto 20.

Atlético Tucumán igualó con Unión

Además de este atractivo encuentro entre San Lorenzo y Sarmiento que tuvo una lluvia de goles, hubo otro partido clave que se jugó ayer en el Jardín de la República. Así las cosas, Atlético Tucumán, que venía siendo uno de los máximos animadores del torneo, empató 1 a 1 como local ante Unión.

De este modo, el Decano de Lucas Pusineri no pudo alcanzar a Boca. El único gol del Tatengue en el estadio Monumental José Fierro lo convirtió Claudio Corvalán a los 2 del complemento y Kevin Isa Luna empató para el local sobre el cierre del juego que arbitró Pablo Echavarría.

Finalmente y con el cruce clave entre Lanús y Racing, que quiere seguir prendido, hoy cerrará el capítulo 26 de un campeonato que promete no dar respiro hasta el final.

Tabla Puntos Primera

1 Boca Juniors 48 25 15 3 7 30 25 +5

2 Racing Club 47 25 13 8 4 39 22 +17

3 Atl. Tucumán 46 26 12 10 4 31 19 +12

4 River Plate 44 26 13 5 8 41 21 +20

5 Huracán 44 25 11 11 3 31 18 +13

6 Gimnasia 41 25 11 8 6 24 14 +10

7 Tigre 40 25 10 10 5 38 27 +11

8 San Lorenzo 40 26 9 13 4 30 23 +7

9 Argentinos 39 26 11 6 9 31 24 +7

10 Newell’s 39 26 11 6 9 25 21 +4

11 Patronato 37 26 10 7 9 28 25 +3

12 Godoy Cruz 35 26 9 8 9 25 27 -2

13 Independiente 34 26 9 7 10 29 29 0

14 Def. y Justicia 34 25 8 10 7 24 25 -1

15 Barracas C. 33 26 8 9 9 30 36 -6

16 Talleres (C) 31 25 8 7 10 24 23 +1

17 Platense 31 25 7 10 8 22 22 0

18 Central Cba. 31 24 9 4 11 28 31 -3

19 Rosario C. 31 26 7 10 9 23 27 -4

20 Sarmiento (J) 31 26 8 7 11 27 32 -5

21 Unión 31 25 8 7 10 25 30 -5

22 Estudiantes 30 26 8 6 12 26 40 -14

23 Banfield 29 26 7 8 11 23 29 -6

24 Colón 28 25 7 7 11 22 33 -11

25 Arsenal 27 26 5 12 9 24 28 -4

26 Vélez 25 25 5 10 10 27 30 -3

27 Lanús 20 25 5 5 15 21 38 -17

28 Aldosivi 16 26 4 4 18 16 45 -29

Tabla Anual 2022 (Copas)

1 Racing Club 77 39 21 14 4 64 32 +32

2 Boca Juniors 75 39 22 9 8 49 36 +13

3 River Plate 73 40 22 7 11 72 33 +39

4 Gimnasia 65 39 18 11 10 48 34 +14

5 Argentinos 64 40 18 10 12 52 40 +12

6 Huracán 62 39 16 14 9 48 37 +11

7 Newell’s 62 40 18 8 14 42 36 +6

8 Tigre 60 39 15 15 9 55 39 +16

9 Def. y Justicia 59 39 15 14 10 50 44 +6

10 Estudiantes 58 40 16 10 14 59 60 -1

11 Atl. Tucumán 57 40 14 15 11 44 42 +2

12 San Lorenzo 55 40 12 19 9 45 40 +5

13 Sarmiento (J) 52 40 14 10 16 44 56 -12

14 Barracas C. 52 40 14 10 16 47 60 -13

15 Godoy Cruz 51 40 12 15 13 46 51 -5

16 Independiente 50 40 12 14 14 46 47 -1

17 Banfield 48 40 12 12 16 41 44 -3

18 Unión 48 39 13 9 17 36 43 -7

19 Patronato 47 40 13 8 19 38 50 -12

20 Central Cba 46 38 12 10 16 45 54 -9

21 Rosario C. 45 40 11 12 17 39 47 -8

22 Arsenal 44 40 8 20 12 44 47 -3

23 Colón 44 39 10 14 15 40 52 -12

24 Vélez 43 39 9 16 14 40 42 -2

25 Talleres (C) 42 39 11 9 19 33 44 -11

26 Platense 41 39 9 14 16 34 45 -11

27 Aldosivi 36 40 10 6 24 33 61 -28

28 Lanús 35 39 8 11 20 38 56 -18