Gimnasia busca cerrar a Tarragona y pone límite por Mauro Zárate

Con Agustín Cardozo y Jorge Piris ya entrenando a la par de sus compañeros en Mar del Plata, Gimnasia busca cerrar dos nombres importantes en ataque y hoy puede ser un día clave para uno de ellos. Esto se debe a que hubo avances serios por Cristian Tarragona durante el día sábado y, según le confiaron a El Clásico, desde la dirigencia Tripera se ven optimistas para que hoy se definan los últimos detalles y así concretar la fecha para la revisión médica y firma del contrato.

Esta negociación no viene siendo nada fácil porque en primer lugar cuando el Lobo lo fue a buscar a finales de diciembre la postura del jugador era seguir su carrera en el exterior, pero en las últimas semanas volvió a escuchar ofertas argentinas y ahí el Albiazul se metió en la pelea con equipos como Colón, Newell’s o Godoy Cruz. Sin embargo, hasta el momento la única oferta concreta que le llegó al entorno del atacante es la de calle 4. Además de esto, desde el lado de Tarragona también afirman que lo ofrecido es muy bueno desde lo económico y por eso se avanzó el sábado.

Lo que restaría definir en el día de hoy, donde el Tripero comienza la tercera semana de entrenamientos, es el monto de una posible opción de compra ya que vendría a préstamo desde el grupo inversor que maneja al ex-Vélez y los montos de algunas primas y premios por objetivos. De llegar a un acuerdo en estas cuestiones, estaría todo en condiciones de cerrarse para transformarse en el tercer refuerzo del equipo de Néstor Gorosito.

A Zárate lo esperan unos días más

El otro nombre de jerarquía en ataque que Gimnasia quiere cerrar en este mercado de pases es el de Mauro Zárate, pero desde hace varios días que la negociación no se mueve y tanto Gorosito como la dirigencia comienzan a impacientarse. El Lobo le dejó la oferta, con un sueldo suculento, hace casi una semana pero en los últimos días se sumó el América Mineiro, quien le quiere renovar el contrato y le hizo una nueva oferta.

De todas maneras, la indecisión de Zárate pasa por una cuestión personal respecto a si continúa o no el país y por eso mismo le pidió al Mens Sana tiempo hasta mañana para responder. En el caso de que la respuesta sea positiva, todo se encaminará más y en el caso contrario Pipo deberá buscar otra opción.

Apareció un sorpresivo pasacalles pidiendo por Fito

En la mañana de ayer, la calle 4 entre 51 y 53 donde se ubica la sede social de Gimnasia amaneció con un sorpresivo pasacalles que decía: “Que vuelva Fito”. Inmediatamente la foto de esta bandera comenzó a circular por las redes sociales cuando un hincha Tripero pasó por allí y la fotografió para luego subirla a Twitter. De esta manera, este pequeño pedido es una muestra de la opinión que tienen la mayoría de los hinchas albiazules respecto a la vuelta de Fabián Andrés Rinaudo, que hoy parece lejana ante la negativa de Néstor Gorosito por la inactividad que tiene el mediocampista producto de una lesión en la rodilla que lo tiene alejado de las canchas desde hace meses. Tan es así que casi ni jugó durante el 2021.

A pesar de esto, el cariño de los simpatizantes es más fuerte y mediante redes sociales comenzaron varios reclamos para que el santafesino tenga su tercer ciclo con la camiseta albiazul. Hasta el momento, Fito no tiene ninguna oferta formal por lo que no se sabe cuál será su futuro, aunque la idea es seguir su carrera en Portugal en caso de que no pueda concretar su deseo de regresar a La Plata.