Gimnasia, ¿desactiva la bomba del mercado?

Horas definitivas, por no decir semana, con respecto a la novela del mercado de pases platense. En la jornada de ayer, luego de lo que fue el entrenamiento matutino del plantel albiazul, hubo una reunión entre Néstor Gorosito, el presidente Gabriel Pellegrino y parte de la Comisión Directiva para acercar posiciones respecto a la ilusión de todo el Lobo, Mauro Zárate.

Hace poco más de dos semanas que desde calle 4 se enfocaron en apuntar a Zárate como el sucesor futbolístico de Luis Miguel Rodríguez. Iniciaron las negociaciones y pese a diversas especulaciones de la prensa nacional, ningún club argentino estuvo dispuesto a hacer el esfuerzo económico que Gimnasia llevaría a cabo para contar con el exdelantero de Boca, Vélez, Lazio e Inter, entre tantos equipos.

Días atrás, sin embargo, llegó una contraoferta por parte del entorno del futbolista, la cual Gimnasia de aceptar quedaría acordada la contratación. Pero al ser números altos, desde la dirigencia decidieron hacer un esfuerzo más y subir las pretensiones pese a no llegar a la cifra pedida por el jugador en segunda instancia.

Así las cosas había optimismo, pero este se fue mesurando dado que no llegaba respuesta del jugador o su representante. “Estamos confiados en contratarlo, pero también hay que tener en claro que no se puede pagar un contrato acorde a la liga brasilera”, aseguraron desde la dirigencia.

Sin embargo, ayer llegó una segunda contraoferta de Zárate, acercándose a los números ofrecidos por Gimnasia en segunda instancia por lo cual la pelota la vuelve a tener el Lobo. Es cierto, deberían realizar una erogación económica mayor a la esperada inicialmente, pero de aceptar los términos y condiciones esta semana el prestigioso atacante podría llegar a sumarse al Lobo.

Cabe destacar que el pase no está resuelto, pero dirigentes y el mismísimo Néstor Gorosito tienen en cuenta que la novela tendrá una resolución final por sí o por no esta semana. La Copa de la Liga está cada vez más cerca en el horizonte Tripero y en Gimnasia saben que si bien la apuesta es grande, no se puede perder aún más tiempo.

El contrato ofrecido inicialmente en calle 4 por la incorporación de Zárate es por dos años, hasta diciembre del 2023, y con una cláusula de rescisión a los 12 meses en caso de que le llegue una oferta del exterior. El sondeo de Racing nunca prosperó, debido a que no estaban dispuestos a competir con el Lobo, y lo de Talleres de Córdoba nunca pasó de sondeos.

Es cierto que en las últimas horas llegaron rumores de que en el fútbol europeo consultaron a su representante por el jugador, pero según pudo averiguar este multimedio nunca pasaron más allá de llamados. Jamás existió una oferta formal ya sea del Salernitana (de la Serie A italiana) o del Mallorca (de la Liga Española).

La espera comienza a llegar a su fin y Gabriel Pellegrino estaría decidido a romper el mercado nuevamente. Cabe destacar que saliendo de lo que son los pases de Boca y River, el Lobo ya había sacudido el mercado el semestre pasado con la llegada del Pulga Rodríguez, ni hablar lo que significó en 2019 a nivel mundial el arribo de Diego Armando Maradona como entrenador.