A la espera de más refuerzos, el Lobo volvió a Estancia Chica

Gimnasia inició en la mañana de ayer la etapa final de la pretemporada. Con tres refuerzos sumados al equipo, a la espera de la resolución de las novelas de Mauro Zárate y Ramón Sosa, pero también con el debut en la Copa de la Liga Profesional en un horizonte cada vez más cercano.

Atrás quedó la exigente y positiva preparación realizada en Mar del Plata. El plantel Tripero ya se encuentra en La Plata y luego de lo que fue un fin de semana libre, ayer por la mañana Néstor Gorosito citó a sus dirigidos para dar inicio a una nueva semana de entrenamientos, en la cual se trabajará a simple turno (matutino) y culminará con un amistoso frente a Vélez el próximo sábado en el estadio José Amalfitani.

En el inicio de la jornada de trabajo, el plantel completo y el cuerpo técnico se realizaron los habituales hisopados, en los cuales Lautaro Chávez y Matías Miranda arrojaron resultados positivos (ver aparte), acto seguido comenzó el entrenamiento. La práctica inició con los habituales movimientos de entrada en calor y activación, a lo que le siguió un circuito con estaciones de trabajos de fuerza y potencia.

Acto seguido, los jugadores albiazules continuaron trabajando con diferentes trabajos técnicos con pelota en grupos distribuidos en la cancha número 2 del predio de Estancia Chica. Para luego finalizar la jornada de ayer con dos bloques de fútbol reducido bajo la atenta mirada de Pipo Gorosito y su cuerpo técnico.

Cabe destacar que el plantel Tripero trabajará toda la semana en simple turno, por lo que la práctica de mañana será a partir de las 9:30. La idea de Gorosito y su cuerpo técnico es comenzar a bajar las cargas respecto a lo que fue la exigente pretemporada en Mar del Plata y que la pelota esté mucho más presente a lo largo de estos días que lo físico.

Este sábado, Gimnasia cerrará la cuarta semana preparatoria con el, hasta ahora, amistoso más formal de los que le han tocado en pretemporada cuando visite a Vélez en el estadio José Amalfitani. Aún no está confirmado si será o no el último amistoso del Lobo.

En el Tripero son cautos por Carbonero

En la jornada de ayer, medios colombianos alertaron al Mundo Gimnasia en las redes sociales dando cuenta de una problemática que desde calle 4 veían venir pero confiaban en poder evitar.

Sucede que a las arcas del club Once Caldas aún no llegó el pago de los 2.2 millones de dólares que Gimnasia debía girarle al club colombiano para hacerse acreedor del 70% del pase de Johan Carbonero.

Cabe destacar, y para despejar todo tipo de especulaciones, que Gimnasia cumplió con los trámites administrativos, pero Banco Nación aún no autorizó al giro del dinero. Motivo por el que la entidad colombiana no presionará por el regreso del futbolista, pero pedirá que no juegue hasta resolverse la situación.

Desde la dirigencia del Lobo son optimistas. Confían que en el trascurso de los próximos días llegará la autorización para que el banco les deje girar un dinero, que el mismo Gimnasia tiene. Pero la burocracia de la operación desgasta a propios y extraños.