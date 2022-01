El Lobo, a la espera de la respuesta de Zárate

La novela del mercado de pases para el Lobo es Mauro Zárate, ya que viene negociando por el ex Boca desde hace casi dos semanas. Entre propuestas que van y vienen, todavía no hay una definición, por lo que se sigue estirando día a día. Después de lo que fue la contraoferta de Zárate a Gimnasia a principios de esta semana, desde Calle 4 comenzaron a charlar sobre el contrato del jugador: cómo se podría llegar a un acuerdo con las pretensiones que tiene y lo que puede llegar a desembolsar el Tripero. Ffinalmente se decidió hacerle una segunda propuesta en los últimos días. Hasta el momento no hubo otra respuesta por parte de Mauro, pero la dirigencia confía que hoy se podría dar un nuevo contacto para tantear el panorama y decidir a la brevedad por el sí o por el no. Esto sucede porque sino Gimnasia debería ir a buscar otra opción en ataque y ya transita el inicio de la cuarta semana de pretemporada.

Sigue el optimismo en la cúpula dirigencial más alta del Lobo; pero le confiaron a este medio que Zárate sabe claramente que el fútbol argentino es diferente al brasilero desde lo económico, y que la oferta ya es bastante suculenta para lo que puede ofrecer el albiazul. Por eso mismo, piensan que esta respuesta podría ser la final y así dar por concluidas las negociaciones.

¿Se le suman competidores?

En las últimas horas de ayer, se habló de que Talleres y Racing le hicieron ofertas formales a Zárate sumadas a esta segunda propuesta de Gimnasia. De esta manera, en estos días podría haber novedades, aunque todo parecía indicar que lo de la Academia todavía no toma color. Pero el Matador sí comienza a pisar fuerte, porque quiere incorporar jerarquía para la Copa Libertadores.

De esta manera, en el Lobo igualmente no desesperan porque aguardan la respuesta final de Zárate y afirman que desde lo económico es lo mejor que le pueden ofrecer las arcas triperas. A esto hay que sumarle los contactos con el América MG, que en los últimos días se fueron dilatando pero sigue siendo una opción para Zárate.

Monetti volvió a Lanús

Fernando Monetti, exarquero de Gimnasia, que estuvo en la órbita del club a principios del 2020 y 2021, ahora regresó al conjunto del Sur por pedido exclusivo de Jorge Almirón.

El nuevo entrenador de Lanús, que lo tuvo en el Granate, en San Lorenzo y en Atlético Nacional, lo fue a buscar tras quedar libre del Cuervo por problemas económicos y no ser tenido en cuenta.

De esta manera, el Mono volverá a tener participación en el fútbol argentino y en un club donde ha dejado un gran recuerdo producto de las grandes campañas. Así, el regreso al Lobo tendrá que esperar un tiempo más.

Comba, nuevamente a préstamo

Tras ser cortado de Newell's por no estar en los planes de Javier Sanguinetti para este 2022, Maximiliano Comba regresó a Gimnasia. Estaba cedido en el Leproso pero nuevamente fue transferido y esta vez regresa a la Primera Nacional. En enero del año pasado retornó a su Estudiantes de Río Cuarto natal para intentar regresar a la Liga Profesional, aunque no lo logró y luego en mitad de año se fue al conjunto rosarino.

En esta ocasión, no fue tenido en cuenta por Gorosito y por eso mismo ahora se fue a Belgrano de Córdoba sin cargo y con opción de compra por esta temporada.

¿Qué sucederá con Holgado?

En el último amistoso contra Alvarado, Rodrigo Holgado no estuvo en ninguno de los dos partidos con titulares o suplentes por un dolor estomacal, pero también vuelven los rumores desde Chile para un posible regreso a Coquimbo Unido. El Turro, que llegó en junio del año pasado, tuvo una adaptación difícil al fútbol argentino y a pesar de que está haciendo por primera vez la pretemporada entera, desde el país andino vuelven a buscarlo.

Por el momento, Gimnasia afirma que tendrá que entrar dinero para dejar salir al delantero, ya que tuvo que pagarle más de 300.000 dólares al Audax Italiano. Pero la llegada de delanteros podría facilitarle la salida en caso de que Gorosito no se interponga.