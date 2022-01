Se vienen días movidos para el mercado de Gimnasia

Con Oscar Piris, Cristian Tarragona y Agustín Cardozo como las primeras tres incorporaciones, el mercado de pases de Gimnasia no se termina y en estos días habrá mucho movimiento. Esto se debe a que son varios los nombres que están latentes en el cierre de la tercera semana de pretemporada para el plantel comandado por Néstor Gorosito, que hoy tendrá el último amistoso en Mar del Plata. En primer lugar, ayer se movió poco la situación Mauro Zárate, que es el jugador estrella que quiere el Lobo en este mercado y por el cual viene negociando hace casi 10 días.

Hubo nuevos contactos con el atacante en la tarde de ayer donde se habló del contrato, con muchos ítems puntuales donde se debatió entre las dos partes y en estos contactos, desde calle 4 ya intentan bajar un poco los números que dejó sobre la mesa Zárate junto a su representante el día miércoles. Desde el Tripero afirman que ese contrato está más vinculado a los números de Brasil y que se podría bajar un poco el salario para complacer a las dos partes. Con este panorama, todo parece indicar que recién el fin de semana va a haber una resolución aunque la dirigencia buscar cerrarlo lo antes posible.

Para buena noticia del Albiazul, desde Avellaneda la información era que Racing todavía sigue sin hacer una oferta formal al ex-Boca y que por ahora no piensa hacerlo. De esta manera seguiría bien posicionado el equipo platense. Por otro lado, volvieron las charlas con el paraguayo Ramón Sosa, pero por ahora sigue siendo algo muy complicado porque el representante y jugador no logran destrabar su situación con Olimpia y así conseguir la libertad de acción por una deuda que tienen con el mediocampista. De seguir así, Gimnasia no estaría en condiciones de negociar con el Albinegro para comprar un porcentaje del pase y luego también negociar con el contrato del jugador pedido por Pipo.

En la jornada de ayer también volvió a hablarse de un jugador paraguayo y que es un viejo conocido, porque desde el país limítrofe llegó la información de que el Conejo Benítez estaba a un paso de convertirse en nuevo jugador del Lobo, pero desde la dirigencia afirman que todavía no hay nada. El delantero ya sonó en enero del año pasado donde estuvo cerca de arribar pero a último momento se rompieron las negociaciones. Lo mismo pasó hace semanas, cuando después de la opinión de los hinchas Triperos por redes sociales, sorpresivamente se enfrió la llegada y hasta ayer no hubo nuevas novedades.

Por último, lo de Fabián Rinaudo también sigue frío a pesar de un pequeño guiño de Néstor Gorosito en los últimos días, pero al igual que las negociaciones anteriormente mencionadas, todo indica que durante este fin de semana habrá novedades para estas posibles llegadas. Sin embargo, lo cierto es que desde el Tripero se mueven y en varios lugares a la vez para tratar de complacer los pedidos del técnico, quien desde que llegó siempre dejó en claro la importancia de incorporar para mejorar lo que tenía a disposición.

¿Buscan a Fratta desde Uruguay?

Del otro lado del charco afirman que Peñarol está en la búsqueda de un central y tras repatriar a Matías Aguirregaray para jugar de lateral, ahora el Manya mira con buenos ojos para el otro equipo platense. Esto sucede porque el Carbonero posó su mirada en Guillermo Fratta junto a otros nombres como Mauricio Lemos y Agustín Ale.

Lo cierto es que desde Gimnasia afirman que no ha llegado nada por el central charrúa, quien es considerado titular para Néstor Gorosito, como así también dejaron en claro que no tienen pensado dejarlo ir por la consideración del DT salvo una jugosa oferta que sea irresistible para las arcas Triperas.

De esta manera, hoy es muy difícil pensar en la salida de Fratta y por eso mismo desde Montevideo comienzan a analizar las otras opciones por una cuestión económica.

Así, Pipo respira pensando en la zaga central donde el Lobo sufrió mucho por diferentes bajas que tuvo durante el torneo y por eso mismo fue a incorporar con la llegada de Oscar Piris a principios de mes.

Insfrán a Central Córdoba

El arquero suplente Nelson Insfrán tiene acordada su llegada a Central Córdoba de Santiago del Estero a préstamo sin cargo y con una opción de compra. Desde Gimnasia ven con buenos ojos esta salida para que el formoseño tenga más minutos y por eso mismo en las próximas horas se hará oficial esta negociación.

Insfrán es el tercer arquero para Gorosito y el último año tuvo un gran año en la Reserva de Chirola Romero.