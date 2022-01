Uno se la viene bancando

Es de buena madera… El moderno y lujoso estadio Jorge Luis Hirschi de Estudiantes de La Plata es un escenario que tranquilamente podría estar entre los mejores y más novedosos de Europa. Con un campo de juego híbrido, que tiene un playmaster como base y un porcentaje de césped sintético con césped natural, es una de las canchas donde mejor se puede disfrutar de un espectáculo futbolístico.

Sin embargo, cuando el clima no está de tu lado y la seguidilla de partidos no da tregua, no hay terreno de juego que aguante. Por esta razón, y con la temporada de fútbol de este que comenzó con un torneo de verano el cual se iba a realizar en San Juan, pero finalmente se desarrolla en La Plata, en el nuevo estadio del Pincha, empieza a preocupar el estado de la cancha para lo que viene en el calendario. Es un certamen amistoso en donde se juega cada muy pocos encuentros, y que además se le suman los partidos de preparación del elenco dirigido por Ricardo Zielinski.

Estudiantes ya jugó contra Colo Colo la semana pasada y lo volverá a hacer mañana, aunque ante Vélez. El encuentro será el mismo día que el cotejo del torneo de verano entre Talleres y San Lorenzo de Almagro. Uno por la mañana (el del Pincha) y el restante por la noche. La competencia cuenta con 6 equipos: Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Talleres, Colo Colo y Universidad de Chile. Está dividido en 2 grupos y los ganadores de cada uno de ello disputarán la final el martes próximo.

En un principio resultó llamativo que Estudiantes no participe de la competencia siendo el equipo que pondrá el estadio. Esto se debió a que la agenda de la competencia ya estaba armada con la sede de San Juan, pero el aumento de casos de Covid-19 obligó a mudar el torneo, sin la llegada de nuevos equipos. El Pincha tiene su pretemporada ya armada, la cual incluye un viaje a Uruguay para un certamen preparatorio de cara a lo que será la temporada regular.

Si bien el torneo de verano y el clima en la ciudad no ayudó en estos últimos días, lo destacado es que Estudiantes recibirá una cifra fija por el alquiler de su estadio para los 7 partidos del certamen. Según pudo saber diario Hoy, esta cifra es de 200 mil dólares. Además, habrá otro ingreso variable que estará relacionado con la venta de entradas. También se aseguró el resguardo del estadio, ya que si los hinchas de algún equipo participante rompen las instalaciones de Uno, la empresa organizadora del certamen se tendrá que hacer cargo de las reparaciones.

Boca enfrentará esta noche a la Universidad de Chile

El Xeneize disputará esta noche, desde las 21.15, su segundo encuentro en el torneo de verano. Los dirigidos por Sebastián Battaglia enfrentarán a la Universidad de Chile en el estadio de Estudiantes. De ganar, Boca accedería a la final del certamen amistoso, la cual se disputará en Uno, el martes 25 de enero.

El Xeneize formaría con: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Ávila, Fabra; Ramírez, González, Varela; Salvio, Villa y Orsini. En tanto, los chilenos irían con: Galíndez, Andía, Carrasco, Casanova, Morales; Fernandes, Moya, Martínez, Aránguiz; Muñoz y Fernández.