Estudiantes mueve piezas y reza por Piovi

Eduardo Domínguez no tiene paz. En la semana más crítica desde que llegó a Estudiantes, el técnico arma el equipo para enfrentar a Huracán con más dudas que certezas. Sin Gabriel Neves, y con Piovi prácticamente descartado por un esguince de rodilla, el mediocampo es un rompecabezas. Santiago Ascacibar será el eje, mientras que Cristian Medina y José Sosa asoman como opciones viables pese a su suplencia ante Unión. Alexis Castro, de flojo rendimiento, podría repetir, aunque también crece la chance del juvenil Mikel Amondarain. El hermetismo en City Bell impide confirmar nombres, pero sí se sabe que Domínguez se juega más que tres puntos: el lunes en UNO puede sellarse su adiós. La dirigencia no lo respaldó públicamente, los refuerzos no llegaron, el equipo no juega bien y el ciclo se desinfla. En ese contexto, su apuesta en el mediocampo puede ser su última carta.

Incluso puertas adentro ya se habla de posibles reemplazantes. Todo indica que, si no gana, la historia con Domínguez llega a su fin.