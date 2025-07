Villa San Carlos quiere seguir por la buena senda

Llegó el día. El primer equipo de Villa San Carlos enfrentará a Villa Dálmine este sábado desde las 15.30 en el estadio Gennacio Sálice de Berisso. Los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda buscarán una nueva victoria ante su gente.

Por la quinta jornada del Clausura de la Primera B Metropolitana, el Celeste viene como puntero del certamen al igual que Midland, ambos con 10 unidades. Esta tarde, el conjunto comandado por el Pájaro intentará repetir lo realizado frente a Flandria la semana pasada en Jáuregui, en la victoria por 1-0.

El Villero no podrá contar con Luciano Machín, Nicolás Benavidez, Juan Ignacio Silva y Elías Brizuela, cuatro bajas sensibles. El equipo no fue definido por el cuerpo técnico, aunque no se esperan mayores variantes al once que inició la semana pasada con el Canario.