Lo de Zárate en veremos y se enfría lo de Fito

La incertidumbre comienza a crecer en torno a la situación de Mauro Zárate ya que el delantero envió una contraoferta hace tres días pero todavía no hubo una respuesta oficial desde Gimnasia y ahora desde el lado del jugador se muestran inquietos ya que se debe decidir el futuro del ex-Boca. Esto sucede porque existieron unos pequeños contactos después de esa contraoferta pero en calle 4 todavía siguen analizando los números y el contrato, para hacer una propuesta con un sueldo un poco más acorde a lo que ofreció el Lobo en primer lugar y no a lo requerido por Zárate.

Por esta razón, hoy y mañana serán los días claves para el sí o no por alguna de las dos partes ya que la impaciencia está en ambos lados. En el Tripero porque quieren cerrar la negociación lo antes posible para que el jugador se sume a la pretemporada o comiencen a buscar otra opción en ataque. Por el lado de Zárate, en el caso de no llegar a un acuerdo con el Albiazul, tiene la posibilidad de renovar con el América MG aunque deberá resolver sus cuestiones personales respecto a sí busca o no salir del país.

Fito sigue esperando

Después del llamado de Fabián Rinaudo a Gabriel Pellegrino donde se ofreció a jugar gratis los primeros seis meses con el objetivo de tener el tercer ciclo en Gimnasia, el jugador todavía no tuvo ninguna respuesta desde el Lobo y todo parece enfriarse. El anhelo de Fito es jugar nuevamente con la camiseta albiazul y es por eso que no respondió otros sondeos que tuvo de equipos argentinos, pero todavía no hubo una nueva comunicación y el tiempo comienza a correr para que el mediocampista tome una decisión acerca de su futuro.

Por eso mismo, habrá que ver qué sucede en estos días pero hoy por hoy no hay mucho optimismo desde el entorno del número 21 respecto a una posible vuelta, aunque tendrá la ilusión hasta último momento. De esta manera, es incierto cuál será la decisión final y dónde jugará Rinaudo este año.

Ramón Sosa mete presión

El volante paraguayo, Ramón Sosa, es un anhelo para Néstor Gorosito desde que comenzó el mercado de pases y en las últimas horas, desde el lado del jugador comenzaron a presionar fuerte para la salida de Olimpia. Esto sucede porque el conjunto albinegro tiene muchas deudas, entre ellas 500 mil dólares a Tembetary por la compra de Sosa y el equipo del ascenso ya denunció a Olimpia ante la APF por el atraso en el pago por el pase.

Ayer mismo, el entrenador del conjunto paraguayo habló con los medios y dijo lo siguiente: “Sosa me comunicó el deseo de salir del club e ir a Gimnasia. El representante le dice que es importante lo económico y le saca la concentración, yo necesito jugadores comprometidos”.

Por eso mismo, con esta presión del jugador y el representante jugando con las deudas que tiene el Decano, ahora el Lobo retomó los contactos con las autoridades del conjunto paraguayo para hacerle una oferta por un porcentaje del pase. A pesar de esto, desde el Franjeado afirman que harían una contraoferta en los próximos días por lo que se resolverá a la brevedad.