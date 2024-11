Gimnasia ganó, pero debe elevar su nivel

Por Daniel Profe Córdoba

El partido comenzó con Castro para Pintado que llega al fondo, diagonal de Castillo al primer palo y Gimnasia se pone ganando 1 a 0 en el primer tiempo, en la visita de Newell’s al Juan Carmelo Zerillo. Hasta ese momento fue todo parejo. Luchado y forcejeado, de allí en adelante el pobrísimo equipo de la lepra rosarina (uno de los más flojos que le he visto presentar) se cae anímicamente (recordemos que viene de ser goleado en Rosario por Huracán) y el Lobo tiene sus 15 mejores minutos.

No obstante, algún que otro remate; en ellos tuvo una sola situación de gol que fue un cabezazo de Castillo que era más difícil errarlo que hacerlo. Los de la Chicago argentina salen del golpe anímico y empieza a jugar un poco más adelante, a tal punto que tuvo tres llegadas claras.

Una al lobo lo salvó el caño izquierdo de su arquero Ledesma. Y en otras dos al Tripero lo salva la pésima definición de los delanteros rosarinos. El albiazul se podría llegar a decir que está ganando con justicia el primer tiempo pero las situaciones de gol fueron quizás más claras para la visita. Gimnasia aún ganado no da imagen de solidez. Si Castro y De Blasis la tocan, atacan mejor, pero no recupera en el medio y no es sólido en defensa.

El segundo tiempo se dio como se tenía que dar. Gimnasia se cansó y se replegó. Newell’s se empezó a desplegar en ataque y todos estábamos a la espera de que el Mens Sana definiera el partido con su segundo gol o los rosarinos lo empatasen.

Es poco creíble que GELP termine prácticamente contra su arco y que su arquero lo tenga que salvar de un cabezazo que iba al gol de los rosarinos. El Lobo y su gente sufrían ante el ir e ir de la lepra.

El final, después de muchísimo tiempo, lo encuentra Gimnasia como ganador de local ante un pobrísimo rival. Lo iba a decir en mi comentario el primer tiempo, pero lo digo al final: creo que el arbitraje fue localista y que en pequeñas cosas el juez siempre intentó favorecer al Lobo. Se espera que después de tanto empate y derrota, Gimnasia eleve su nivel.