Estudiantes quiere dar el golpe en Santiago

Estudiantes de La Plata tendrá un duro desafío esta tarde en la continuidad de la fecha número 22 de la Liga Profesional de Fútbol, cuando tenga que visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero. Los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez llevan seis encuentros sin perder, pero las últimas tres presentaciones fueron empate ante rivales bastante flojos.

El encuentro se dará en el estadio Madre de Ciudades, donde el elenco pincharrata dio la última vuelta olímpica por la Copa de la Liga, por lo que será un reencuentro muy especial para el León, a poco también de disputar el Trofeo de Campeones. Todo comenzará a las 16 y el arbitraje estará a cargo de Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Ariel Penel. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Los números marcan que el conjunto albirrojo llega a este compromiso con una buena racha sin caer, son seis los encuentros con un andar positivo, pero las últimas tres presentaciones fueron empate, con rivales flojos como Barracas Central, Independiente Rivadavia y San Lorenzo. El Barba y compañía quieren ganar contra el Ferroviario para seguir por el camino positivo y también para sumar puntos importantes para terminar arriba en la tabla general.

Con respecto al equipo, no hay mayores precisiones, pero se conoció que Guido Carrillo posee una molestia muscular en el sóleo izquierdo, por lo que fue preservado y no viajó con la comitiva a Santiago. Además, no estarán Facundo Rodríguez y Santiago Ascacibar, al tiempo que Eric Meza junto a Gastón Benedetti no pudieron trabajar con normalidad durante la semana, por lo que Román Gómez y Santiago Arzamendia tienen chances de iniciar el cotejo.

Matías Mansilla; Eric Meza, Luciano Lollo, Emanuel Dall’aglio, Santiago Arzamendia; Enzo Pérez, Gabriel Neves, Tiago Palacios; Alexis Manyoma, José Sosa y Joaquín Tobio Burgos serían los once que alistaría Domínguez para iniciar el juego.

Así se juega el domingo

Será un domingo de gran acción en el campeonato argentino. Desde las 17:15, River recibirá a Barracas en el Monumental, al tiempo que 21:30 será el turno de Boca Juniors, que visitará en Junín a Sarmiento. Completan a las 19:15, Godoy Cruz con Talleres en Mendoza y 19:30 para el dulce Racing recibiendo a Independiente de Mendoza.