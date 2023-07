Gimnasia regresa mañana a los entrenamientos mientras Chirola analiza variantes

Luego de las elecciones, el hincha del Lobo sabía que no iba a ser un semestre sencillo. Con varias figuras que siguieron su carrera en otros equipos, un técnico que daría sus primeros pasos y un plantel repleto de juveniles sin experiencia, el panorama para la triple competencia no era el mejor. Y si bien no fue sencillo, el Lobo dio batalla: llegó con chances a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras se mantenía en la mitad de la tabla de la Liga Profesional.

En los últimos encuentros, Gimnasia cayó en una racha adversa por LPF (tres empates y dos derrotas) de la cual le está costando salir más de la cuenta. Luego de la caída ante Boca en el Bosque, el cuerpo técnico encabezado por Chirola Romero dispuso dos jornadas de descanso para el plantel. Cabe destacar que el elenco albiazul visitará a Talleres el próximo lunes desde las 16:30.

Por eso, los jugadores triperos regresarán a los entrenamientos recién en la jornada de mañana. Pensando en el compromiso de la fecha 26 ante la “T”, Chirola no podrá contar con Alan Lescano por haber llegado a las cinco amarillas.

Otro jugador que está en duda es Leonardo Morales. El marcador central y referente del equipo fue reemplazado a los 37 minutos de la segunda etapa frente al Xeneize por culpa de una contractura en el isquiotibial de la pierna derecha. “Mi salida fue porque me molestó el isquiotibial, no sentí que me desgarré pero mañana me van a hacer los estudios para saber bien qué pasó”, dijo el Yacaré luego del partido. Al cierre de esta edición no había parte médico por parte del club.

Al margen de estos casos puntuales, Romero estaría analizando la posibilidad de realizar más cambios en el equipo. De hecho, no se descarta la vuelta a escena de algunos jugadores que no venían sumando minutos.

Los jugadores deberán hacerse cargo de las multas

El club albiazul fue notificado de la suculenta cifra millonaria que le impuso Conmebol por los ocho expulsados en el partido ante Universitario, por la pelea al finalizar el partido en Perú. En este sentido, los dirigentes tomaron una decisión tajante. Con sanciones muy severas, ya que las más bajas fueron de 1.500 dólares, en la CD del Lobo decidieron quitarle los 42.000 dólares de la sanción al monto de premios que deben recibir los jugadores.

Maximiliano Comba seguirá su carrera en Grecia

Al cierre de esta edición, la Comisión Directiva envió un mensaje a los socios y socias de Gimnasia. El club informó que de mutuo acuerdo se rescindió el contrato del jugador Maximiliano Comba, de forma anticipada. El jugador continuará su carrera en el club griego Volos FC.

Luego de aquella temporada donde el Lobo llegó a la final de la Copa Argentina 2018 con Comba como protagonista, el volante nunca volvió a ser el mismo. De hecho, probó suerte en otros clubes para luego volver al conjunto tripero en busca de revancha. La última etapa del cordobés fue sin pena ni gloria, sumando pocos minutos y con intervenciones totalmente intrascendentes.