Gimnasia: Se define el equipo para la Final del domingo

Teniendo en cuenta que será el anteúltimo entrenamiento de Gimnasia antes del partido del domingo contra Atlético Tucumán, en la mañana de hoy se comenzará a definir el equipo para el trascendental partido en la Zona Competencia B. Uno de los cambios será Marcelo Weigandt, quien ingresará por Bruno Palazzo. Mientras, Paolo Goltz será evaluado por última vez para confirmar si puede estar en el 11 inicial, luego de dos partidos que se perdió por un edema en el muslo derecho, sufrido frente a Banfield en el comienzo de dicho encuentro.

El ingreso del exBoca, además de que es una duda, no está confirmado quién saldrá. Leonardo Morales como Germán Guiffrey lo podrían acompañar en la zaga central, aunque seguramente sea el juvenil del Lobo quien juegue por el lado izquierdo de los centrales. Otro que está a la espera de un resultado médico es Matías García, quien se someterá a un hisopado en el día de hoy junto al plantel; en el caso de que de negativo, seguramente sea el volante por izquierda en lugar de Matías Miranda.



A pesar de que el Caco estuvo entrenando aislado en su casa durante más de una semana, Leandro Martini y Mariano Messera saben que es una pieza fundamental en el equipo; no solo por el juego sino también por la capacidad goleadora que mostró el 10 durante el último año y medio. Por eso mismo es muy probable que si está apto sea titular, de no mediar nada raro.



Horacio Tijanovich se sometió a un hisopado en los últimos días y volvió a ser parte de los entrenamientos en Estancia Chica. Allí la dupla técnica vuelve a sumar una variante más en el banco de suplentes, como sucedió con Matías Gómez al inicio de esta semana.

¿Se cambia de horario?



Tras la medida tomada por el Gobierno Nacional, por la cual habrá un toque de queda entre las 23 y las 6, el horario del partido de Gimnasia-Atlético Tucumán corre riesgo, ya que está pensado disputarse a las 21:30 del domingo. A pesar de que la Ciudad de La Plata podría no plegarse a la disposición, habrá que ver que sucede en Banfield y Santa Fe donde jugarán los otros dos equipos a la misma que el Lobo.



Por eso no se descarta un cambio de horario a las 19:20 para no tener problemas y que todos disputen el encuentro, ya que es un partido definitorio para los tres.