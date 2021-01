Leopoldo Jacinto Luque sigue en terapia intensiva y con pronóstico reservado

El campeón del mundo en el 78, Leopoldo Luque, continúa internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado tras haber contraído coronavirus.



“El paciente se halla en regular estado general, hemodinámicamente estable, conectado a ventilación mecánica, bajo sedoanalgesia, en decúbito prono, cursando su tercer día de internación en la unidad de terapia intensiva Covid de nuestra institución”, indicó la Clínica de Cuyo de la ciudad de Mendoza en el último parte médico.

Los especialistas detallaron que el ex futbolista de 71 años “ha mantenido estabilidad en las variables clínicas, no habiendo agregado en las últimas horas nuevas fallas de órgano y no ha sido necesario aumentar las medidas de soporte”.

El comunicado del centro de salud (firmado por el director médico, Andrés Donadi Suriani) aclara que el pronóstico del ex delantero de River, Unión de Santa Fe y Rosario Central, entre otros clubes, “continúa siendo reservado”.

Luque sintió los primeros síntomas el pasado 25 de diciembre, por lo que fue hisopado. Tras confirmarse el positivo, permaneció aislado en su domicilio, hasta que el lunes se agravó su cuadro, fue hospitalizado y le detectaron falta de oxígeno y signos de neumonía bilateral, por lo que se lo internó inmediatamente.

Si bien el martes su esposa Claudia López había contado que la evolución del campeón mundial era favorable, el miércoles el estado de Luque desmejoró. “El paciente ha evidenciado un empeoramiento leve de la función respiratoria, por lo que debe continuar con el soporte ventilatorio no invasivo”, detalló ese día el parte de la Clínica de Cuyo.