Gimnasia se salió a defender y Troglio le terminó dando una lección en la primera fecha

Lejos de aferrarse a la frase de que “año nuevo vida nueva”, Gimnasia arrancó el 2025 como terminó el 2024.

En el marco de la primera fecha del grupo B del torneo Apertura, el Lobo perdió sin atenuantes contra el Instituto de Pedro Troglio y al entrenador Marcelo Méndez se le terminan las excusas.

El uruguayo, que hace un mes y medio reclamó un plantel nuevo y puso en riesgo su continuidad si no le cumplían, usó a la base de jugadores del año pasado y encima plantó una línea de cinco defensores para tratar de llevarse al menos un punto desde Córdoba.

La estrategia no resultó, ya que el equipo no mostró nada de lo que había expresado en los amistosos en Uruguay, se replegó en su campo desde el primer minuto y no mostró recursos para generar juego o llevar peligro al arco de La Gloria.

Si bien el partido fue trabajo y poco vistoso, los cordobeses aprovecharon una mano de Morales (uno de los tres centrales que puso Méndez junto a Suso y Giampaoli) para ponerse arriba con un penal promediando el primer tiempo.

A excepción de algunas subidas de Juan de Dios Pintado, a Gimnasia le faltó explosión y sorpresa. Castro y Garayalde quedaron muy expuestos en la mitad de la cancha y Castillo fue muy bien controlado por los defensores de Instituto.

Pedro Troglio, un viejo conocido del Lobo, estudió el partido a la perfección y ejecutó un plan que dio resultados: presionó a los delanteros, encimó a los volantes y especuló con alguna fisura de la defensa del equipo platense. Solamente con eso se terminó quedando con los primeros tres puntos del año y dejó al Lobo con un mar de dudas para lo que se viene.

El arquero Ingolotti no salvó al equipo cuando lo necesitaba y encima una “sonsera” de Suso al intentar salir jugando le permitió a Instituto recuperar la pelota en la salida del rival y definir el partido.

Acevedo completó la goleada y el técnico Méndez arrancó el torneo muy cuestionado.

El Lobo quedó tan en deuda con su juego y con su gente como cuando terminó el año pasado.