Gimnasia sueña con Falcao y Hurtado

Mientras van llegando las últimas caras nuevas y se busca resolver la negociación de Agustín Ocampo por Bautista Barros Schelotto en un trueque de préstamos con Platense, el Lobo sigue en la búsqueda de un centrodelantero y en las últimas horas aparecieron dos nombres muy fuertes por los que Gimnasia consultó situaciones y se mostró predispuesto a negociar aunque las cosas no son fáciles.

El primer nombre es de pura jerarquía y un delantero histórico tanto en Europa como en Sudamérica porque Radamel Falcao García quedó libre tras su paso por Millonarios de Colombia y el ex Atlético Madrid fue ofrecido a algunos clubes de Argentina. Dentro de ellos está el Tripero donde ya estuvieron en contacto con su agente aunque por ahora desde lo números la cuestión no es sencilla, aunque desde el seno de la CD piensan seriamente en intentar un esfuerzo económico para dar el golpe.

El otro nombre no es de buen presente pero sí de un pasado con la camiseta albiazul como lo es Jan Hurtado. El venezolano, que desde que fue comprado por Boca Juniors estuvo a préstamo en diferentes clubes, volvió al Xeneize donde no será tenido en cuenta y por eso comenzó a sonar como una opción para ocupar el puesto de delantero.

Llegan cuatro caras nuevas

Hoy será un día movido para Gimnasia porque después de tanta espera, Pedro Silva Torrejón estará en nuestro país para ser oficialmente nuevo jugador Tripero aunque no será el único. También llegará desde Europa, Matías Melluso con quien se cerró su llegada el domingo pasado mientras que Junior Moreno y Bautista Merlini serán las otras dos incorporaciones. Moreno, de nacionalidad venezolana, llega libre desde Houston Dynamo de EE. UU. y vendrá desde allí donde estuvo citado con la Selección Venezolana para disputar un amistoso donde finalmente no tuvo minutos. Mediocampista central de 31 años, recomendado por Leandro Cufré (labura en la Vinotinto) y que peleará un puesto con Martín Fernández. Luego Merlini quedó libre de Libertad de Paraguay y el ex San Lorenzo puede jugar tanto de extremo como de enganche. Por eso mismo vendrá a ser una opción en estos lugares y buscar su titularidad. Ambos futbolistas firmarán por un año y de esta manera el Lobo llegará a las ocho caras nuevas en este mercado.