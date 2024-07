Golf: Grillo se prepara para París 2024

Después de un prometedor comienzo de temporada, con cuatro Top 20 en los primeros tres meses, Emiliano Grillo está enfrentando altibajos en las últimas semanas de su campaña.

El golfista argentino de 31 años buscará fuera de Estados Unidos esa chispa adicional que le permita retomar el buen nivel con el que cerró el año pasado. Su primer desafío será el Genesis Scottish Open esta semana en The Renaissance, seguido por The Open Championship, el último major del año en Royal Troon, y posteriormente, competirá en Le Golf National en busca de una medalla en los Juegos Olímpicos de París.

La próxima semana marcará la octava participación de Emiliano Grillo en The Open. Curiosamente, su primera aparición fue en Royal Troon en 2016, donde terminó empatado en el 12º lugar. “En Troon ya jugué en 2016, casualmente también jugué con Rory en la última ronda. Me gustó mucho y creo que, de todas las canchas del Open que he jugado, está bien arriba entre mis favoritas”, comentó Grillo, quien busca ganar confianza de cara a otra semana importante del año.

Grillo ya tiene experiencia en los Juegos Olímpicos, ya que cuando el golf regresó a los mismos en Río 2016, el chaqueño obtuvo un diploma al quedar en el octavo lugar. No participó en Tokio, pero ahora formará parte de la competencia mundial en París 2024.