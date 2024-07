Lo argentinos aprovecharon el día libre para recorrer Nueva York

Enviado Especial

Noches alegres y días también. La Selección Argentina consiguió el pase a la final de la Copa América y jugará su cuarta final consecutiva. Después de ganarle 2 a 0 a Canadá en la semis, los hinchas argentinos festejaron por la noche en las calles neoyorquinas de los Estados Unidos. Desde el Times Square, pasando por Wall Street, Madison Squar Garden, el Vessel, Memorial, puente de Brooklyn, entre otros atractivos que tiene una ciudad que no duerme.

Aunque la vida en estos lugares se hace muy costosa, los hinchas de la Selección se las ingeniaron para estar cerquita de Lionel Messi y compañía en una nueva final del certamen continental. La noticia del dólar blue superando la barrera de los 1.300 pesos casi no llegó a oídos de los argentinos que desde ayer se los distingue en los principales puntos turísticos de esta ciudad. En la zona de Wall Street, el distrito financieros o en el Central Park, las camisetas albicelestes y el acento argentino son la postal que más llama la atención de turistas y locales.

En ese recorrido, diario Hoy conversó con un argentino viviendo en Nueva York que llegó hace poco tiempo y que comenzó a trabajar en un food track en dos de los puntos más visitados de la ciudad: el Vessel y la High Line. Se trata de Rodrigo González, nacido en Capital Federal, Argentina, pero viviendo en Estados Unidos hace pocas semanas. Desde el día uno comenzó a trabajar y el lunes consiguió entradas para ver el partido que jugaban Colombia y Uruguay en otra de las llaves por las semis de la Copa.

“Vivo hace algunas semanas acá pero es una locura la cantidad de gente que viene a visitar estos lugares turísticos”. Además agregó: “Vi muchos argentinos y después muchos colombianos, ahí va a estar parejo en cuanto a la gente para la final de la Copa”.

Al hablar del negocio en Nueva York, Rodrigo afirmó: “Me va bien, no me sobra mucho, pero me sirve para ahorrar y poder hacer una diferencia para después volver al país”. Al mismo tiempo, dijo: “Somos varios argentinos y nos vamos a organizar para poder ver la final en Miami”.

Por otra parte, en los últimos días, Pablo Piñeiro-Aramburu, cónsul argentino en Nueva York, contó que le sorprendió el importante incremento de argentinos.

El cónsul contó cómo fue variando la inmigración de argentinos a esta parte de Estados Unidos. En los 70 llegaron exiliados, mientras que en a fines de los 80 y principios de los 2000 lo hicieron quienes escapaban de las crisis económicas. “Ahora la llegada no es tan intensa como en los últimos años”, señala el diplomático, pero advierte una particularidad: “Ahora se trata de gente que ya viene con un trabajo o estudios; es una inmigración calificada. No es esa inmigración que viene a empezar de cero. Más bien son personas ya formadas que luego se quedan”.

Según el último censo realizado en Estados Unidos en 2020, en esta zona del noreste del país, donde están Nueva York y Nueva Jersey, viven cerca de 45.000 argentinos. Sin embargo, se estima que la cantidad es superior a la que muestran las cifras oficiales. Aquí se concentra la segunda comunidad de argentinos más grande de Estados Unidos, detrás de Miami, donde se calcula que residen cerca de 150.000 compatriotas.