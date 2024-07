“Es una locura lo que viene haciendo la Selección Argentina”

Minutos después del pitazo final y al ser nombrado como el jugador del partido, Lionel Messi habló ante los medios sobre lo que fue la victoria de Argentina contra Canadá como así también su gol aunque las palabras principales estuvieron en la importancia del equipo, del grupo y de volver a estar en una final como se ha hecho costumbre en los últimos años.

El capitán albiceleste dijo: “Es una locura lo que hizo este grupo, lo que viene haciendo la Selección Argentina. Después de esto se le va a dar mucha más importancia a todas las finales que me tocó jugar a mí y a todos los de la antigua camada. Es una copa difícil, muy dura, con temperatura pesada. Que volvamos a estar otra vez en una final es para destacar”.

Sobre la importancia de estas finales jugadas, Messi habló de una cuestión temporal, que estos pueden ser sus últimos torneos a nivel profesional y el mejor del mundo dijo: “Soy consciente de que son las últimas batallas y lo estoy disfrutando al máximo”.

Además del referente, en conferencia de prensa Lionel Scaloni también hizo hincapié en lo que está viviendo esta Selección con récords sumamente positivos y que llegó a casi todas las finales de los torneos que disputó de 2019 hasta ahora. El entrenador analizó y dijo: “Es una sensación de feliz esto y también de preocupación. Que se entienda bien, pero la realidad es que la vara está muy alta. Estamos satisfechos y esto es para que la gente disfrute. Tenemos que estar orgullosos”.

Scaloni además comentó: “Todos pensaban que iba a ser un camino de rosas y no fue así para nada. El partido del domingo va a ser dificilísimo, estamos a un paso de volver a intentar ganar la Copa. Ahora nos quedan unos días para descansar y hay que ir paso a paso en este camino”.

“Pase lo que pase, me puedo ir por la puerta grande”

Por último, el partido del domingo será el último de un ídolo como Ángel Di María con la camiseta de nuestro país y el extremo comentó: “No estoy preparado para mi último partido en la Selección, pero es el momento. Pase lo que pase el 14 creo que me puedo ir por la puerta grande. Entregué todo. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces en las que no me tocó y últimamente sí. Estoy agradecido a todos los que me apoyaron”.