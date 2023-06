Gonzalo Montiel, la baja de Argentina en la gira de Asia

Una baja que se confirmó en las últimas horas: La de Gonzalo Montiel. El defensor, ex River y actual Sevilla, fue desafectado de la Selección Argentina luego de sufrir un desgarro.

El "Cache" no podrá disputar los encuentros que la "Scaloneta" jugará en su gira por Asia, es decir, frente a Australia el jueves 15 de junio en China y ante Indonesia el lunes 19 en Yakarta .

La lesión ocurrió en su último partido con el conjunto español vs Real Sociedad, en el que tuvo que salir reemplazado. Luego de hacerse los estudios correspondientes, se constató que el futbolista tiene un desgarro.

A propósito, el DT Lionel Scaloni se refirió a la baja:"Vamos a valorar si sumamos a alguien. Estamos fuera de tiempo, es una fecha tan complicada para los viajes, que el jugador que podría venir, a lo mejor llega con lo justo. Seguramente nos quedemos así".

De esta manera, y con la ausencia de Juan Foyth con una luxación que lo dejó afuera, el entrenador cuenta únicamente con Nahuel Molina para ocupar el lateral derecho.

La situación de Franco Armani

Una de las ausencias en la lista de citados es la del arquero de River Plate, el cual fue reemplazado por Walter Benítez del PSV.

A pesar de que se especuló de que la decisión de apartarlo se debió al bajo rendimiento que atraviesa Armani, Scaloni aclaró la situación cuando se lo consultaron.

"Franco no está porque es un viaje en el que llegaría muy justo para el primer partido, y dos días después jugamos en Indonesia. De hecho no viene ningún jugador del fútbol argentino, que podríamos haber convocado también, porque que hay fechas hasta el día 10 o incluso River el 11 me parece. O sea que no tiene mucho sentido traerlo" afirmó el pujatense.

"Lo conozco muy bien, sé lo que puede dar y para nada está afuera de la Selección", concluyó despejando dudas.