Gorosito prepara al Sabalero para amargar al Pincha

La práctica del jueves pasado en el predio dejó una novedad poco grata para el DT de Colón, Néstor Gorosito, ya que Paolo Goltz se retiró con una fuerte molestia que lo deja afuera del partido ante Estudiantes por la 20ª fecha. Justo cuando parecía que evolucionaba para volver, sintió molestias que le impidieron incluso trabajar con normalidad. Una ausencia sustanciosa por lo que representa y le da al equipo.

La defensa es el sector donde más complicaciones encuentra el entrenador sabalero. Con muchas bajas producto de lesiones o salidas de jugadores, Pipo puede poner en cancha una línea de cuatro con Eric Meza, Facundo Garcés, Gian Nardelli y Rafael Delgado. Aunque existe la posibilidad de que pruebe hacer algo similar a lo que se vio ante San Lorenzo, cuando puso a Augusto Schott por izquierda para que Delgado juegue de marcador central. En el medio también hay varias dudas. Pero, por cuestiones de rendimiento. Julián Chicco no termina de convencer y Leonel Picco tampoco es una garantía. Si a esto se suma a que Stéfano Moreyra aún debe cumplir una fecha de suspensión luego de ser expulsado ante Central Córdoba, se presume que Baldomero Perlaza y Cristian Vega pueden compartir el eje. En el ataque, Jorge Benítez está mejor del golpe que sufrió ante San Lorenzo y es considerado por Pipo Gorosito; aunque Ramón Ábila y Santiago Pierotti se mantendrían como la dupla en ofensiva.

Antes de recibir al Pincha el martes que viene a las 18 en el Cementerio de los Elefantes, Leonel Picco habló: “Me sentí cómodo, obvio que hay muchas cosas por mejorar. Hacía mucho tiempo que no jugaba. Creo que hice un partido correcto, soy muy autocrítico. El partido con Sarmiento no lo hice de una buena manera. Siento que me tocó muy poco y cuando me tocó no fui el Picco que quiero ser, pero tampoco lo hice muy mal. Tengo que volver a empezar a ser el que era antes”.