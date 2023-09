Con un gesto de mucho malestar y demorado, pasadas las 23.00, el entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Cilindro de Avellaneda. La caída 2-1 frente a Racing Club, donde Mauro Méndez marcó el descuento albirrojo, no cayó para nada bien en el líder del cuadro pincharrata.

“Nos costó sobreponernos emocionalmente y el físico hizo mucho para sostener el nivel. Había muchos chicos que estaban cansados. Hoy fuimos corriendo de atrás, Racing tuvo buen manejo de pelota hasta el área, y nosotros siempre llegamos un segundo tarde. Fuimos un equipo pesado, cuando generalmente somos livianos y tenemos otra dinámica”, dijo el entrenador con tono autocrítico. Y agregó: “Tenemos una semana para trabajar y para hablar. Hay que dar vuelta la página en serio, porque si no vamos a seguir trabados”.

Sobre el desarrollo del juego, manifestó: “Estudiantes tuvo más situaciones de gol que Racing. No busco excusas en el arbitraje, pero podría haber sido menos confuso. Es probable que me haya equivocado en el planteo inicial, revisaré profundamente lo que pudimos producir y lo que no. El rival se cansó en el segundo tiempo, cuidó piernas en su campo y nos dio la pelota. Tuvimos las chances que tapó Arias y luego vino el contragolpe del 2-0. José (Sosa) y Axel (Atum) entraron lúcidos al partido y nos llevaron a tener mejor movilidad y posicionamiento”.

“Al equipo lo noté más dolorido que abatido, nos acostumbramos a no perder y a ser protagonistas, no nos gusta vernos en este lugar de la tabla. Tenemos las fuerzas para hacer las cosas bien. Clasificar a la Libertadores y la Copa Argentina son dos objetivos de la institución”, concluyó el entrenador sobre el juego.

Finalmente, sobre Boselli y Lollo, el DT señaló: “A Mauro se le van a hacer estudios, lo íbamos a cambiar mismo en el primer tiempo pero aguantó hasta la finalización. Luciano (Lollo) viene arrastrando una molestia hace un tiempo y antes de que suceda algo más grave preferimos preservarlo”.

De esta manera, Estudiantes podría tener dos bajas significativas para el partido con Independiente, como son el delantero y el defensor central.