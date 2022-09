“Hay que mantenerse con los pies sobre la tierra y seguir trabajando”

Gimnasia vive días de felicidad absoluta, todo es ilusión en el Bosque. Los dirigidos por Pipo Gorosito son los únicos punteros que tiene el fútbol argentino y el equipo no solo gana y gusta, sino que además interpela a sus hinchas que se sienten identificados por la entrega de sus jugadores en cada presentación.

Es por eso que El Clásico entrevistó al arquero Rodrigo Rey, defensor del arco albiazul y líder indiscutido del plantel.

—Rodrigo, te toca disfrutar el día libre abriendo el diario y viendo a Gimnasia puntero en la tabla. ¿Qué sensaciones te provoca este momento del equipo?

—Estoy contento obviamente, pero, la verdad, no me vuelve loco todo esto porque falta mucho camino por recorrer y ser puntero hoy no te ­asegura nada. El martes hay que volver a salir a jugar y seguir construyendo el camino como hemos hecho hasta hoy. Te motiva verte ahí arriba, pero con los pies muy sobre la tierra, lo único que importa es trabajar, buscar seguir creciendo y competir porque ese es el camino que te da la recompensa.

—¿Cuál considerás que es la clave de este Gimnasia?

—El compromiso a la hora de trabajar y esforzarnos dentro de la cancha. Todos comprometidos en lo mejor para el equipo.

—Es un plantel con muchos chicos, y a vos te toca ser uno de los referentes de ellos. ¿Qué les aconsejás en estos momentos?

—Tranquilidad, que disfruten porque esto no se vive todos los días y pasa rápido. Y que son momentos que nos piden comprometernos al 100%, más allá de que algunos jueguen y otros no, porque al final en estas instancias los detalles son los que determinan las cosas y hay que estar enfocados.

—Sos uno de los referentes de este plantel, pero también uno de los más queridos por los hinchas. ¿Qué sentís cuando los chicos te piden fotos, te mandan mensajes por redes o dicen que quieren ser como vos?

—Es lo más lindo que tiene el fútbol. El poder transcender más allá de una pelota. El poder ser una referencia para nenes que sueñan como soñaba uno cuando era chico. Es algo hermoso para mí.

—Llegaste hace poco más de un año a Gimnasia, ¿qué lugar ocupa este club en tu vida?

—Tengo un sentido de gratitud con Gimnasia por haberme abierto las puertas del club para hacer lo que amo, que es jugar el futbol y poder seguir creciendo como profesional.

—Como mencionábamos, no solo a vos hoy te idolatran los hinchas, sino que también han manifestado un gran cariño hacia tu familia, principalmente Lali. ¿Qué te genera ver esta “familia Rey manía” en las redes o incluso en la cancha?

—Primero, agradecido a la gente por el cariño y el afecto hacia mi familia. Nosotros nos mostramos y actuamos como somos en nuestro día a día y es lindo que haya gente que se sienta identificada con eso. A mi familia la amo, es lo más lindo que tengo y me hace bien verlos felices.