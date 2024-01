Hieronymus había perdido en la pista pero ganó por un reclamo

El Premio My Honesty (1.600 mts.), que rompía la acción en el teatro del turf fue para Hieronymus que se vio favorecido por el distanciamiento del gran favorito No Tan Sobrio, que había ganado en la pista pero que perdió la carrera en el Comisariato al molestar visiblemente en el final a Fantástico Loir, cuyo jockey debió levantar, arribando tercero por detrás del nombrado Hieronymus.

El cotejo estaba reservado para todo caballo de 4 años que no hayan ganado y 12 ejemplares lucharon por el triunfo, ya que Zafiro Halo dejó en blanco el compromiso. Gran favorito resultó No Tan Sobrio con un sport de $1,95 sobre las chances de Hieronymus ($3,00) y Fantástico Loir ($3,50), de tal manera que entre los tres se “comieron” la pizarra. En la pista, No Tan Sobrio confirmó dicha preferencia pero molestando en los metros postreros a Fantástico Loir, que llegó tercero y con el pertinente reclamo, se vio favorecido Hieronymus, que había llegado, segundo y a ese situal accedió el ejemplar perjudicado, en tanto que No Tan Spobrio bajó al tercer lugar. El a la postre vencedor, empleó 1m.38s.33/100 para los 1.600 metros de recorrido.

En el pique, sobresalieron Golden Candombe y Fantástico Loir sobre Flor Sí, Mormont e Idolo Marty y ni bien se formalizó la carrera los dos punteros nombrados se trenzaron en una dura porfía sacándole dos cuerpos de ventaja a Hieronymus, quewdando luego Elegante Halo, que había largado mal, y No Tan Sobrio.

Al pasar por la señal del kilómetro, Fantástico Loir corría con leve ventaja sobre Golden Candombe, quedando cerca Hieronymus, y luego se escalonaban Elegante Halo, Vin Gris, Idolo Marty y el favorito.

Culminaron el opuesto con Fantástico Loir enseñando el camino, ahora amenazado por Hieronymus, quedando cerca, por los palos, Golden Candombe. Estos tres claramente separados del resto y así se zambulleron en la curva de la calle 41 donde la lucha era intensa por la punta entre Fantástico Loir y Hieronymus, quedando a medio cuerpo Golden Candomb que se mantuvo hasta promediando la elipse, donde por los palos se notó el avance a la tercera posición de No Tan Sobrio. En franca pugna pisaron la recta que se mantuvo hasta los 150 metros finales donde dominó Hieronymus y escapó al tiempo que por el medio de ambos se coló con mucha fuerza el favorito, pero en ese ímpetu molestó a Fantástico Loir y siguió su marcha para quebrar a Hieronymus y ganarle en la raya. Vino el reclamo y volaron las chapas a favor de Hieronymus.