Historias de amigos y fútbol

El fútbol te da amistades que son para toda la vida”, solía comentar un ­reconocido entrenador de la región. Hoy se celebra el Día del Amigo porque alguien llegó a la Luna y esto muchas veces se olvida; sin embargo, es cierto que siempre lo festejamos con quienes nos apoyan hasta el fin del mundo. Los “hermanos de la vida” no son solo esos con los que compartís jardín, colegio, fiestas, universidad y club, sino que también están los amigos del verde ­césped. Las pasiones no se explican, pero el fútbol y la amistad se unen como muestra de amor.

“Jamás me peleé con Diego. No es que hablemos por teléfono y eso. Siempre que nos vimos fue una cuestión de respeto mutuo, de sinceridad”. Así describió Claudio Caniggia su relación de amistad con Diego Maradona, que los convirtió en una dupla que llevó a los primeros planos mundiales a la Selección Argentina, continuó en el fútbol italiano, en Boca, y casi tuvo un último capítulo en Gimnasia, pero los problemas de sa­lud y posterior fallecimiento del Diez lo terminaron impidiendo. El “10” contó muchos años después cómo tuvo que defender la convocatoria de su amigo para el Mundial de Italia 1990. “Bilardo me dijo: No lo llevo a Caniggia al Mundial. Le dije: Está bien. Somos dos”.

Es innegable recordar amistades que surgieron en una cancha de fútbol y siguen vigentes hasta el día de hoy, como el caso de Riquelme y Aimar, Basile y Perfumo, Bochini y Bertoni, Xavi e Iniesta, Bonucci y Chiellini, entre otros grandes protagonistas del deporte más popular.

Messi y Agüero, una relación que nació por TV

Esta “hermandad” tuvo su origen en el Mundial de Países Bajos, allá por 2005, cuando la Argentina se consagró campeón. Hasta ese momento no sabían mucho el uno del otro. Dicen que Messi conocía más al Kun, luego de ver a través de la TV su debut en Independiente con 15 años. Pero Agüero señaló en más de una ocasión que no sabía quién era Messi hasta que en una charla, en la concentración, le preguntó: “¿Y vos cómo te llamás?”. Los compañeros le dijeron: “¿No sabés quién es él?”. Así empezó la historia.

Palermo y Guillermo, vidas cruzadas

Rivales, enemigos, compañeros y amigos. A lo largo del tiempo, la relación entre Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo estuvo llena de cambios. Encuentros y desencuentros. Amores y odios. Desde el colegio, los clásicos platenses juveniles hasta llegar a Primera, el compartir vestuario en Boca y más. Para hacer un libro, literal.

Amistades que se rompieron...

Desde infidelidades que separaron a inseparables hasta declaraciones que terminaron en sangrientas peleas. Fueron muchas las relaciones que se quebraron. Quizás la más emblemática es la conocida historia entre Maxi López y Mauro Icardi. Más atrás en el tiempo, la ruptura de una exitosa zaga central: Tuzzio descubrió que su esposa lo había engañado con el Coco Ameli, su gran amigo.

Otra dupla técnica de amigos que terminó en enemistad fue la de Diego Armando Maradona y Alejandro Mancuso, que dirigieron a la Selección Argentina en el Mundial de Sudá­frica en 2010. Al año siguiente, el astro argentino ya no estaba al frente de la Albiceleste, pero su amistad con Mancu se mantenía. Aunque un contrato falsificado con una página web de China armó un escándalo.