Hockey: Albertario y Cicileo se pierden los Juegos Panamericanos

Agustina Albertario, delantera de Las Leonas y ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, confirmó este viernes mediante una historia en su cuenta de Instagram que se perderá los Juegos Panamericanos con el seleccionado argentino. La jugadora de 30 años de edad confirmó que sufrió un desgarro en su isquiotibial y será baja para el certamen que comenzó este viernes en la capital transandina.

La ganadora de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos 2015 y la de oro en 2019 escribió en su cuenta personal: “Con mucha tristeza les quiero contar que el miércoles, entrenando con Las Leonas, me desgarré el isquiotibial. Son cosas que pasan en la vida de un deportista pero que nadie te prepara para afrontarlas. Me toca quedarme en Argentina y apoyar a mi equipo desde acá. Gracias a todos los que me están preguntando y mandándome su apoyo”.

Cabe destacar, que el combinado argentino comparte la Zona A con Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Uruguay. Del otro lado, en el Grupo B, están Chile, Canadá, México y Cuba. Para afrontar el torneo, el entrenador del seleccionado, Fernando Ferrara, reemplazó a Albertario por Delfina Thome, mientras que Celina Di Santo se suma como reserva.

En el caso de los varones, la mala noticia llega por Nicolás Cicileo, que tampoco será de la partida por un desgarro en el isquiotibial izquierdo, e ingresará Agustín Machelett. Nehuén Hernando y Bautista Capurro siguen siendo las reservas del seleccionado argentino.

El equipo de Mariano Ronconi debutará el miércoles 25 a las 17:30 ante México por el Grupo A. Luego se enfrentarán al local el viernes 27 a las 19:30, y finalizarán la primera etapa ante Perú el domingo 29 a las 11:30. En la otra zona están Canadá, Trinidad y Tobago, Brasil y Estados Unidos.