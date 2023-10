Nadal volvió a poner en duda su regreso en el Abierto de Australia

A principios de octubre, Craig Tiley había confirmado la presencia de Rafael Nadal en el Australian Open del próximo año. Ahora, el tenista español quiso bajar el nivel de entusiasmo por su vuelta y afirmó que todavía no tiene fecha asegurada porque sigue padeciendo dolores por su lesión en el psoas.

En un acto en el Museo del Traje de Madrid, el ganador de 22 Grand Slam aseguró que su primera opción para retornar a las canchas es en enero, pero agregó: “Voy día a día porque no tengo la capacidad de conocer cómo va a estar mi cuerpo dentro de unos meses”. Además, el mallorquín manifestó que está volviendo a entrenar con un poco más de intensidad, y reconoció: “Tengo menos dolor, pero sigo con molestias. Si no tuviera dolor podría dar una fecha. Pero hago cosas que antes no podía hacer, entreno un poquito más”.