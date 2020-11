Honestidad brutal: “El plantel no está a la altura del crecimiento del club”

¿Se le chispoteó? ¿Fue sin querer queriendo? Lo cierto es que, durante el mediodía de ayer, Leandro “El Chavo” Desábato brindó una conferencia de prensa virtual en el estadio Jorge Luis Hirschi y no se guardó nada.

En sus años como jugador de Estudiantes siempre fue sincero, guste o no, sin embargo, ahora como entrenador está al mando de un plantel y habrá que ver cómo caen sus declaraciones a tan solo dos días de enfrentar a Argentinos Juniors. El DT admitió que el equipo no está jugando bien y pidió tranquilidad. Al mismo tiempo, dejó en claro lo que exige el club y de lo que pueden ofrecer sus jugadores.

“Este club es muy grande y creció mucho en los últimos años, pero no sé si el plantel está a la altura de ese crecimiento”, afirmó. Además, con la honestidad y frontalidad que lo caracteriza, agregó:

“Quizás no se pudo traer jugadores a la altura del club porque se estaba haciendo un estadio y fue todo de la mano. Esto viene de arrastre y yo solamente llevo dos fechas, con una pandemia que nos tuvo seis meses parados, donde nunca pude alinear, ni siquiera en una práctica, el equipo que yo siempre imaginé”.

El “Chavo” pidió que le tengan paciencia

Por otra parte, remarcó que se necesita tiempo para la construcción del equipo y dijo: “No quiero hacer un drama, estamos tranquilos porque sabemos a dónde apuntamos, a pesar de este presente”.

En este sentido, el “Chavo” remarcó: “Cuando agarramos el plantel, coincidimos con la dirigencia en que tenía­mos que construir. Es un grupo con pocos partidos en Estudiantes. En esta construcción que siempre remarco, está la posibilidad de perder y les puedo asegurar que me duele. No hay que creer que todo está mal hecho. Hace tres años que en Estudiantes no se puede encontrar el equipo”.

Hasta ahora, el conjunto Albirrojo ha mostrado poco y nada, algunos destellos de Diego García por izquierda y las escaladas de Leonardo Godoy por derecha. En consecuencia, Desábato manifestó: “A mi entender, fueron encuentros intrascendentes, por parte nuestra y de los rivales también. Competimos correctamente ante San Lorenzo, pero en los últimos 30 metros no fuimos punzantes”.

Por último, confesó que el equipo titular para recibir al Bicho el próximo domingo aún no está definido, pero que “Javier (por Mascherano) va a jugar de central porque no tengo otro, si bien está Luciano Squadrone, aunque no tiene minutos en Primera”. En cuanto a la chance de que Darío Sarmiento ingrese como titular, comentó que “es una posibilidad”.